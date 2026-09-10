Phó Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ nhận hối lộ số tiền lớn

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Lê Đình Thanh Sơn (Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) và ông Nguyễn Huy Ngọc (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) về tội Nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự; do có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Buôn lậu và Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương liên quan.

Bị can Lê Đình Thanh Sơn và ông Nguyễn Huy Ngọc.

Liên quan vụ án, trước đó, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội Nhận hối lộ.

Theo Bộ Công an, ông Trần Văn Thuấn có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cuối tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Bùi Chân Phương (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Việt Mỹ); Hà Văn Nam (Giám đốc Công ty Việt Mỹ) và Trần Thị Hồng Hạnh (phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ), về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra xác định Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành ba công ty tại Việt Nam gồm Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH đầu tư y tế Sao Kim, Công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Mai.

Đồng thời thành lập năm công ty tại Singapore và ba công ty tại Hong Kong để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược (chủ yếu là thuốc điều trị ung thư) trước khi nhập khẩu về Việt Nam và bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá rất cao.

Qua đó nhóm công ty này thu lời bất chính rất lớn và gây thất thu cho ngân sách nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các công ty trên cũng lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo để nhập lậu các thiết bị y tế khác.