Phố biển Quy Nhơn rực sắc cờ đỏ mừng đại lễ Quốc khánh 2/9

Trước thềm đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, phố biển Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) rực sắc cờ đỏ sao vàng ở mọi nơi.
Từng tòa nhà, góc phố biển đều được trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc để hòa chung không khí tưng bừng trong ngày trọng đại của cả dân tộc.
Mọi con đường trong lòng phố biển đều treo kín cờ đỏ sao vàng, đồng đều và trang trọng.
Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai được xem là một nơi lý lưởng để các bạn trẻ, người dân địa phương và du khách đến check-in, lưu giữ khoảnh khắc trong ngày trọng đại của đất nước.
Tuyến đường trung tâm phố biển Nguyễn Tất Thành xứng đáng là con đường đẹp nhất với hàng nghìn lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo dọc hai bên, tạo nên hình ảnh đầy ấn tượng.
Trước thềm đại lễ Quốc khánh 2/9 cũng là lúc cờ đỏ sao vàng xuất hiện nhiều trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực quy mô lớn tại Lễ hội “Tinh hoa Đại ngàn - Biển xanh hội tụ” năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức từ ngày 29/8 - 2/9/2025 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.
Ngoài ra, với trang phục có hình quốc kỳ, người dân và du khách ai cũng thể hiện lòng yêu nước, ai cũng muốn lưu giữ những bức hình đẹp nhất trong ngày đại lễ của cả dân tộc.
Người dân và du khách các vùng biển đảo như Nhơn Hải, Nhơn Lý... cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu nước không kém cạnh những vùng khác.
Hàng vạn người dân vẫn đang âm thầm làm việc dưới bóng cờ Tổ quốc trong ngày đại lễ.
Đặc biệt, hình ảnh ấn tượng nhất đến từ các tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố. Nhiều khách sạn ven biển, chung cư và tòa nhà hành chính đã phủ kín bằng trăm lá cờ đỏ sao vàng.
Một tòa nhà được thắp sáng bằng hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng lung linh trong đêm tại phố biển Quy Nhơn.
Bức tranh rực sắc đỏ ở khắp ngõ ngách phố biển trở thành điểm nhấn thu hút du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng ý thức được ý nghĩa thiêng liêng, đầy tự hào của ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
