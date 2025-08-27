Người dân mở hội, biến phố Hà Nội thành biển cờ đỏ sao vàng trước giờ sơ duyệt

Tin nóng

(VTC News) - Hàng vạn người dân đổ về Quảng trường Ba Đình từ sáng 27/8, biến phố phường thành biển cờ đỏ sao vàng rực rỡ, cùng reo hò chờ đón buổi sơ duyệt diễu binh 2/9.

Từ sáng sớm 27/8, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã rộn ràng không khí ngày hội. Người dân Thủ đô cùng du khách bốn phương đổ về đây, mang theo cờ đỏ sao vàng, trống nhỏ, băng rôn… chờ đón buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào 20h tối nay.

Trên trục đường Liễu Giai, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Quán Thánh hay Cửa Bắc, từng dòng người đứng kín hai bên vỉa hè.

Ai nấy đều mang theo niềm háo hức, hướng mắt dõi về đoàn xe cơ giới và các khối quân nhân sẽ tiến vào điểm tập kết.

Trẻ nhỏ phấn khích vẫy cờ, người lớn giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc hiếm có giữa trung tâm Thủ đô.

“Tôi đến từ 11h trưa để giữ chỗ, dù trời mưa nhưng lòng vẫn háo hức, vì cả đời chỉ mong được tận mắt chứng kiến không khí diễu binh trọng đại này”, ông Hải, ở Hà Nội chia sẻ.

Sự xuất hiện của các nam chiến sĩ khiến đám đông vỡ òa.

Trong sắc phục xanh, các nam quân nhân mỉm cười, thả tim và chụp ảnh giao lưu cùng người dân, mang lại hình ảnh vừa hào hùng vừa gần gũi.

Nhiều nữ chiến sĩ tranh thủ ghi lại tấm hình kỷ niệm cùng các gia đình đứng chờ từ sớm.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp nước cho Nhân dân, sẵn sàng phục vụ lễ sơ duyệt diễu binh A80.

Càng về chiều, lượng người đổ về Ba Đình càng đông. Các tuyến đường như Hùng Vương, Trần Phú, Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh… gần như kín đặc. Cờ Tổ quốc phấp phới, sắc áo đỏ tràn ngập khắp nẻo phố, biến trung tâm Thủ đô thành một biển cờ đỏ sao vàng. Nhiều nhóm thanh niên hòa giọng hát vang ca khúc "Tiến quân ca", “Như có Bác Hồ trong ngày đại thắng”, hòa chung nhịp đập của niềm tự hào dân tộc.

Đúng 20h hôm nay, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

