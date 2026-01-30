Phim ‘Lằn ranh’ tập 58: Phó bí thư Sách ra đầu thú, Triển bật khóc

(VTC News) -

Trong tập 58 phim Lằn ranh lên sóng tối nay (30/1), ông Sách (NSND Trung Anh) chủ động liên lạc và trình báo với cơ quan công an về dự án Trinh Tam cùng những sai phạm liên quan đến mình.

Phó bí thư Sách quyết định ra đầu thú trong tập 58 phim Lằn ranh.

Sau chuỗi ngày né tránh và che giấu, ông lựa chọn nói ra sự thật, chấp nhận cúi đầu trước pháp luật. Khoảnh khắc ông Sách lặng lẽ rời khỏi nơi làm việc, chỉ kịp thở dài trong im lặng, cho thấy tâm trạng nặng nề, lo âu trước những hệ quả không thể tránh khỏi đang chờ đợi phía trước.

Cùng lúc đó, Triển (Mạnh Trường) cũng thừa nhận những hành vi sai trái của mình. Từ một người từng được tin tưởng, kỳ vọng, Triển giờ đây phải đối diện với vòng lao lý. Chứng kiến tất cả, Thu (Hồng Diễm) không giấu được nỗi xót xa. Với cô, Triển không chỉ là một đối tượng trong vụ án, mà còn là người bạn thân thiết, gắn bó suốt quãng đời thanh xuân – người mà cô từng đặt trọn niềm tin.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát trò chuyện với Thu. Ông nhấn mạnh rằng công việc của họ không nhằm kết tội ai, mà là bảo vệ lẽ phải và giúp những người lầm lỡ hiểu vì sao mình cần dừng lại. Theo ông, đó không chỉ là ranh giới giữa đúng và sai, mà còn là lằn ranh của sự tử tế. Chính sự nghiêm khắc, nguyên tắc và không thỏa hiệp của Thu đã giúp Triển kịp thời dừng bước, trước khi trượt dài hơn và đánh mất hoàn toàn cơ hội quay đầu.

Triển bật khóc khi nghe những lời nói từ bạn thân.

Dẫu vậy, trong sâu thẳm, Thu vẫn mong người bạn năm xưa có thể sửa sai. Cô đã đến gặp Triển trong trại giam, không phải với tư cách một kiểm sát viên, mà là một người bạn.

Thu nói rõ rằng trước đây, bây giờ và cả sau này, cô vẫn luôn coi Triển là bạn; và đến ngày anh bước ra khỏi nơi này, tình bạn ấy vẫn sẽ còn nguyên vẹn. Trước những lời chân thành ấy, Triển không kìm được cảm xúc và bật khóc.

Tập cuối Lằn ranh hứa hẹn sẽ khép lại hành trình đầy kịch tính. Phim phát sóng lúc 21h ngày 30/1 trên kênh VTV1.