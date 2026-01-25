Phim 'Lằn ranh' tập 55: Mỹ Trinh bị khống chế, vợ ông Sách bất ngờ xuất hiện

(VTC News) -

Trong Lằn ranh tập 55 lên sóng tối mai (26/1), diễn biến bộ phim ngày càng căng thẳng khi đàn em của Thiệu (Duy Hưng) liều lĩnh khống chế Mỹ Trinh, ép cô phải trả lại số tiền liên quan đến mỏ quặng. Hắn trơ tráo tuyên bố: “Anh em tôi cũng đổ rất nhiều máu, bây giờ tôi chỉ lấy lại tiền của tôi thôi”, khiến Trinh lập tức nhận ra phía sau là mệnh lệnh của Thiệu.

Mỹ Trinh bị đàn em của Thiệu đe dọa.

Bị bao vây bởi những kẻ sẵn sàng dùng bạo lực, Mỹ Trinh rơi vào thế thân cô thế cô, mọi nỗ lực phản kháng đều trở nên mong manh. Không dừng lại ở đó, trước sự chống cự quyết liệt của Trinh, hắn còn ra lệnh cho đàn em tìm cách đe dọa, làm nhục nhằm buộc cô phải khuất phục và giao tiền. Nguy hiểm đang ở rất gần, đẩy Mỹ Trinh vào một tình thế đầy rủi ro và bất trắc.

Ở diễn biến khác, Viện phó Thu (Hồng Diễm) nhận báo cáo cho thấy cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ liên quan đến việc Mỹ Trinh sở hữu mỏ quặng, khai thác và buôn lậu đất hiếm. Thu nhấn mạnh cần làm rõ chuỗi cá nhân liên đới từ cấp phép, khai thác, vận chuyển đến dòng tiền, bởi “một mình cô ta không thể làm từng ấy việc”.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra thông báo đã triển khai biện pháp nghiệp vụ trước những dấu hiệu bất thường của Mỹ Trinh, ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn.

Ông Sách ngỡ ngàng khi bóng dáng quen thuộc đứng ngoài cửa nhà vườn.

Cũng trong tập này, ông Sách (NSND Trung Anh) đang lặng lẽ trầm tư trong căn nhà vườn thì bất ngờ giật mình hoảng hốt khi cảm nhận có người đứng ngoài cửa. Bóng dáng quen thuộc hiện lên trong ánh nhìn khiến ông không khỏi sững sờ: vợ ông đã lần theo dấu vết, tìm đến nơi ông đang ở cùng người tình. Cuộc chạm mặt được báo trước nhiều sóng gió này hứa hẹn sẽ khiến mối quan hệ bí mật của ông Sách bị bại lộ.

Tập 55 phim Lằn ranh sẽ lên sóng vào 21h tối 26/1 trên VTV1.