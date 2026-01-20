(VTC News) -

Theo kế hoạch của VTV, trong khung giờ 21h - thời điểm quen thuộc của Lằn ranh, từ ngày 19-23/1, Đài sẽ phát sóng chùm phim tài liệu 4 tập Đảng Cộng sản Việt Nam – vì Dân tộc Việt Nam, cùng nhiều phim tài liệu và chương trình tọa đàm chuyên sâu, giàu giá trị tư liệu hướng về Đại hội.

Tuần này VTV tạm dừng phát sóng phim "Lằn ranh" để phát sóng chùm phim tài liệu 4 tập "Đảng Cộng sản Việt Nam – vì Dân tộc Việt Nam".

Theo thống kê từ VTV Rating, Lằn ranh hiện là bộ phim dẫn đầu khung giờ vàng VTV1 về lượng khán giả bình quân mỗi tập. Phim gây chú ý khi đi thẳng vào đề tài nóng bỏng là chống tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt là mối quan hệ lợi ích, sự chống lưng giữa quan chức và doanh nghiệp, được thể hiện rõ qua tuyến nhân vật phó bí thư Sách và nữ doanh nhân Mỹ Trinh – chủ dự án chung cư Trinh Tam.

Diễn biến phim đang bước vào giai đoạn cao trào. Càng về cuối, bộ mặt thật của phó bí thư Sách dần bị bóc trần, chủ tịch Thuỷ phải đối đầu trực diện với cả Triển lẫn Sách, trong khi người tình của ông Sách ngày càng có những hành động cực đoan, đẩy câu chuyện đến nhiều nút thắt nghẹt thở.

Được thực hiện trong khoảng 6 tháng quay và hậu kỳ với sự hỗ trợ tích cực của Viện Kiểm sát, Lằn ranh không chỉ ghi điểm nhờ tính thời sự mà còn bởi diễn xuất đồng đều của dàn diễn viên thực lực như Hồng Diễm, Mạnh Trường, NSND Trung Anh, NSƯT Phạm Cường, NSND Trọng Trinh, Hà Việt Dũng…

Lằn ranh sẽ khép lại ở tập 58 với 4 tập cuối lên sóng trong thời gian tới. Sau đó, phim Không giới hạn sẽ nối sóng.

Không giới hạn khai thác hình ảnh người lính Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới. Phim có sự góp mặt của Steven Nguyễn, Minh Trang, Tô Dũng, NSƯT Thanh Quý, NSND Quốc Trị, NSƯT Linh Huệ...