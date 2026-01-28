Phim 'Lằn ranh' tập 57: Mỹ Trinh chối bỏ quan hệ với ông Sách, Triển sắp bị bắt

(VTC News) -

Trong tập 57 phim Lằn ranh lên sóng tối 28/1, cơ quan điều tra tiếp tục buổi làm việc với Mỹ Trinh để khai thác thông tin về mối quan hệ của Trinh (Huyền Trang) với ông Sách (NSND Trung Anh)

Tại buổi làm việc, Mỹ Trinh ban đầu vẫn giữ thái độ quanh co, khai báo hời hợt. Cô khẳng định mối quan hệ với ông Sách chỉ dừng lại ở mức quen biết xã giao: “Tôi và anh Sách chỉ là chỗ quen biết. Anh ấy làm lãnh đạo tỉnh nên tôi muốn làm thân thôi. Anh ấy là người chính trực nên không có chuyện quà cáp hay lợi ích gì cả”.

Trinh chối bỏ quan hệ với ông Sách trong tập 57 phim "Lằn ranh".

Tuy nhiên, lời khai quanh co của Trinh khi cơ quan điều tra đưa ra những bằng chứng cụ thể liên quan đến căn biệt thự của cô – nơi ông Sách được xác định đã nhiều lần ghé qua và ở lại qua đêm. Trước những chứng cứ rõ ràng, Mỹ Trinh bị yêu cầu giải thích, những bí mật khó có thể tiếp tục che giấu.

Ở một diễn biến khác, Viện phó Thu (Hồng Diễm) rơi vào trạng thái giằng xé khi ngày cơ quan điều tra đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn lệnh bắt Phạm Ngọc Triển – người bạn thân của cô đến quá nhanh. Sự dằn vặt khiến Thu cố tình né tránh Triển. Khi chạm mặt tại bệnh viện, Triển nhanh chóng nhận ra thái độ khác lạ của Thu và gặng hỏi, nhưng cô chỉ vội vàng né tránh: “Tôi đang vội lắm, chạy trước nhé”.

Thu thất thần khi bạn thân sắp bị bắt.

Trong khi đó, tình hình chính trường tiếp tục căng thẳng khi Chủ tịch Thủy báo cáo với Bí thư Sơn về việc nhận được đơn xin từ chức của ông Trọng, liên quan đến vụ con trai ông dính líu đến hành vi đánh bạc. Không chỉ vậy, cơ quan điều tra còn đang xem xét trách nhiệm của ông Trọng trong những sai phạm liên quan đến công tác đấu thầu tại huyện Đông San.

Tập 57 Lằn ranh sẽ lên sóng 21h00 tối 28/1 trên VTV1.