Phân đoạn Hồng Diễm thẩm vấn Mạnh Trường trong phim giờ vàng hút triệu view

Trong tập 57 Lằn ranh lên sóng tối 29/1, khi cơ quan điều tra vào cuộc, hàng loạt cá nhân liên quan đến dự án Trinh Tam lần lượt bị triệu tập, bắt giữ, trong đó có Phạm Ngọc Triển (Mạnh Trường).

Hồng Diễm thẩm vấn Mạnh Trường trong ''Lằn ranh'' hút triệu view

Khi dự án Trinh Tam dần bị bóc tách những sai phạm nghiêm trọng, Phạm Ngọc Triển cuối cùng cũng phải đối mặt với công lý. Thế nhưng, điều đau đớn nhất không phải là chiếc còng số tám, mà là sự xuất hiện của Thu – người bạn thân lâu năm trong vai trò người đối chất với Triển trong phòng thẩm vấn.

Thu đi thẳng vào vai trò của Triển trong các sai phạm của Trinh Tam nhưng Triển phân trần mình chỉ là người truyền đạt, không có quyền quyết định. Sau đó, Thu đối chiếu hàng loạt tin nhắn, các cuộc gặp riêng với lãnh đạo tập đoàn cùng những khoản tiền được xác định là “cảm ơn tiến độ”, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục im lặng chỉ khiến mức độ vi phạm trở nên nghiêm trọng hơn.

Khi điều tra viên đưa ra văn bản mang chữ ký của Triển - căn cứ để Trinh Tam được tạo điều kiện mua đất của người dân khi chưa có chủ trương, mọi lời chối cãi không còn ý nghĩa. Triển bật khóc, thừa nhận hành vi của mình: "Tôi xin lỗi, thực sự là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả. Mọi thứ cứ cuốn đi và chính bản thân tôi cũng không nhận ra nữa. Tôi có nhận tiền, có dàn xếp các mối quan hệ. Xin lỗi bà".

Lời thú nhận của người bạn thân khiến Viện phó Thu rơi nước mắt. Ngay lập tức cô rời khỏi phòng thẩm vấn và bật khóc nức nở.

Diễn xuất của Hồng Diễm nhận được nhiều khen ngợi.

Chính ranh giới giữa trách nhiệm công vụ và tình cảm cá nhân đã biến màn đối đầu này thành điểm nhấn đặc biệt của Lằn ranh. Trong vai Thu, Hồng Diễm thể hiện rõ sự sụp đổ, thất vọng và giằng xé nội tâm của một kiểm sát viên buộc phải hỏi cung chính người bạn mà mình từng đặt trọn niềm tin. Ánh mắt, biểu cảm cùng những khoảng lặng được nữ diễn viên tiết chế tối đa, tạo nên cảm giác nén chặt, đầy đau đớn.

Trong khi đó, khác với hình ảnh xảo quyệt, tự tin với đường đi nước bước của mình, Mạnh Trường mang đến hình ảnh Phạm Ngọc Triển bất lực, thừa nhận hành vi phạm tội, day dứt, hối hận khi đánh mất niềm tin từ Thu. Những chi tiết nhỏ như bàn tay run, ánh nhìn lạc đi hay khoảnh khắc bật khóc đều được nam diễn viên xử lý tinh tế.

Phân đoạn này nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho màn kết hợp của Hồng Diễm và Mạnh Trường. Không ít ý kiến cho rằng chính sự tiết chế, không kịch tính hóa cảm xúc đã khiến phân đoạn thẩm vấn trở nên day dứt hơn.

"Vai của Hồng Diễm rất khó. Vừa phải giữ được bản lĩnh của người đang thi hành công vụ. Vừa phải bộc lộ khéo léo cảm xúc trước người bạn thân đang sai phạm. Phim này, dàn diễn viên này, tất cả đều tuyệt vời", "Hồng Diễm diễn rất hay, cảm nhận rất rõ sự chuyển cảm xúc, sự cố gắng kìm nén kiểm soát cảm xúc… Mạnh Trường phân đoạn này diễn quá hay mà từ ánh mắt đến biểu cảm trên nét mặt", "Mạnh Trường thì khiến người xem nghẹn lại ở từng chi tiết nhỏ”,... là nhiều bình luận của khán giả.

Được biết, sau khi hoàn thành phân đoạn nặng tâm lý này, cả Hồng Diễm và Mạnh Trường đều phải xin phép nghỉ vài ngày để thoát hẳn khỏi cảm xúc u buồn mà nhân vật mang lại.

Mạnh Trường thú nhận đã khóc khi xem cảnh này. "Ai cũng tồn tại cả tốt và xấu, nhưng đừng để cái xấu lấn át cái tốt. Một phân đoạn đầy tính nhân văn", anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Trương tác của 2 nhân vật là một trong những điểm nhấn của phim.

Chia sẻ về vai diễn, Hồng Diễm cho biết đây là lần đầu cô thử sức với dòng phim chính luận, khác hoàn toàn những vai diễn gia đình, tình cảm quen thuộc. Nữ diễn viên cho biết khó khăn lớn nhất nằm ở lời thoại chuyên môn nặng tính pháp lý và việc thể hiện phong thái của một nữ lãnh đạo ngành kiểm sát.

Hồng Diễm cũng cho rằng việc vào vai bạn thân của Mạnh Trường mang lại cảm giác tự nhiên, giúp cả hai diễn ăn ý mà không cần gồng mình quá nhiều. Chính sự tương tác ấy đã tạo nên một mối quan hệ nhân vật phức tạp, nhiều lớp lang và đầy bất ngờ trong Lằn ranh.