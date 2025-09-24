Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính ký các Quyết định phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cụ thể, tại Quyết định số 2129, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên). Ông có trình độ Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quản lý công; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Bùi Văn Khắng từng giữ các chức vụ: Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh (nay là Chi cục Hải quan khu vực VIII), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 1/2024, ông Bùi Văn Khắng được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính. Đến ngày 19/9, ông được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Quyết định số 2122, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đức Ấn để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê tỉnh Nghệ An. Ông Phạm Đức Ấn có trình độ Cử nhân Luật Kinh tế, Cử nhân Ngân hàng - Tài chính, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 9/2025, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Phạm Đức Ấn tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để HĐND thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 8/9, tại kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.