Phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Huyền làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1919 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9.

Các lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa chúc mừng ông Lê Huyền (người cầm hoa).

Ông Lê Huyền sinh năm 1972, quê tỉnh Gia Lai. Ông có trình độ chuyên môn Kỹ sư Quản lý đất đai, Cử nhân Hành chính, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế; Cao cấp Lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Lê Huyền từng giữ các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cũ; Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận cũ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận cũ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cũ.

Với nhân sự vừa được kiện toàn, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa gồm: Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam và 4 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là các ông: Nguyễn Long Biên, Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng, Lê Huyền.