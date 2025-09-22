Giới thiệu ông Bùi Văn Khắng để bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

(VTC News) -

Ngày 22/9, tại Quảng Ninh diễn ra hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Khắng, Thứ trưởng Bộ Tài chính tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Bùi Văn Khắng cũng được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Quang Dương nhấn mạnh, ông Bùi Văn Khắng là cán bộ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo quản lý; có phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, quyết liệt, có tư duy đổi mới, đã trải qua nhiều vị trí công tác, đặc biệt là cán bộ trưởng thành từ Quảng Ninh, luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên các cương vị được phân công.

Với kinh nghiệm từng công tác tại Quảng Ninh, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương tin tưởng ông Khắng sẽ tiếp tục kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các lớp lãnh đạo đi trước, sớm nắm bắt nhiệm vụ, công tác mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Quảng Ninh thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; đưa tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Ông Bùi Văn Khắng phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết đây là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao mà Trung ương và Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân trong tỉnh đã tin cậy, giao phó.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh mới có nhiều thay đổi, đặc biệt là đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, ông Khắng cho biết sẽ nỗ lực hết sức cùng các cán bộ trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, tổ chức thành công và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI; 8 nghị quyết chiến lược của Trung ương; Tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh Quảng Ninh tại Nghị quyết số 31 ngày 2/12/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Văn Thắng chúc mừng ông Bùi Văn Khắng đảm nhận cương vị mới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cũng bày tỏ quyết tâm nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ Nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển.