Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND 2 tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa

(VTC News) -

Cụ thể, tại Quyết định số 2112, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Toàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Khánh Hòa. Ông có trình độ chuyên cử nhân Luật Tư pháp, cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước; Cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác tại tỉnh Khánh Hòa, ông Toàn từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng Nội chính Văn phòng Tỉnh ủy - Thư ký Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chánh rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi hợp nhất hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Toàn tiếp tục giữ chức Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Tại Quyết định số 2119, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 với ông Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh sinh năm 1977, quê quán tỉnh Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng). Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Hành chính công, Kiến trúc sư, Cử nhân Anh văn.

Ông Nguyễn Hoài Anh có thời gian dài công tác tại tỉnh Bình Thuận (cũ) và từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sau khi thực hiện sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, ông Nguyễn Hoài Anh được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (mới).