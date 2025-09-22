Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng

(VTC News) -

Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê tại xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên).

Ông có trình độ thạc sĩ Quản lý công, cử nhân Luật và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Bùi Văn Khắng là cán bộ trưởng thành từ tỉnh Quảng Ninh, từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại địa phương.

Ông Bùi Văn Khắng được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Đỗ Phương)

Cụ thể, từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2017, ông Bùi Văn Khắng giữ chức Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 7/2017 đến tháng 12/2018, ông làm Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Từ tháng 1/2019 đến tháng 1/2024, ông Bùi Văn Khắng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (phụ trách lĩnh vực tài chính).

Ngày 29/1/2024, ông Khắng được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ông Bùi Văn Khắng cho biết sẽ nêu cao tinh thần tận tâm cống hiến, phục vụ Nhân dân, đem hết khả năng, kiến thức, tâm huyết để chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt mọi khó khăn, thách thức đưa tỉnh Quảng Ninh phát triển.

Đồng thời, ông Khắng cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động minh bạch, kỷ cương, liêm chính, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, với phương châm "rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả".