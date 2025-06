Phát hiện xe tải chở 1,3 tấn nội tạng lợn đã bốc mùi hôi thối

(VTC News) -

Ngày 5/6, theo tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa phối hợp với Tổ Cảnh sát giao thông Thanh Chương (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an xã Kim Bảng phát hiện xe tải chở số lượng lớn thực phẩm bẩn.

Xe tải chở 1,3 tấn thực phẩm bẩn bị phát hiện, bắt giữ

Qua kiểm tra xe tải BKS 37C-397.43 do ông Lê Anh Hùng (trú tại xóm Long Giang, xã Kim Bảng, huyện Thanh Chương) điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 1,3 tấn nội tạng động vật gồm mỡ và lòng. Chủ lô hàng cũng chính là ông Lê Anh Hùng

Toàn bộ số hàng nói trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và không được bảo quản đúng quy định. Điều đáng nói, nhiều sản phẩm đã có dấu hiệu biến chất, gây nguy cơ cao đến sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Anh Hùng và buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng theo đúng quy định của pháp luật. Tổng số tiền phạt và chi phí tiêu hủy lên đến hơn 17 triệu đồng.

Trong thời gian tới, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu. Qua đó, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ gìn trật tự an toàn thương mại trên địa bàn.