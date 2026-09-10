Phát hiện vật liệu nổ, 145 kíp nổ trên tàu cá ở Nghệ An

(VTC News) -

Ngày 10/9, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án liên quan hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Phú.

Người liên quan vụ án là Bùi Văn Nhạ (SN 1982, trú thôn Mỹ Hòa, xã Quỳnh Phú), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá NA-95588-TS.

Đối tượng và tang vật vụ án. (Ảnh: Anh Bách)

Trước đó, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp Công an xã Quỳnh Phú kiểm tra tàu cá NA-95588-TS tại khu vực bến cá thuộc thôn Nghĩa Hùng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu 11 thỏi chất bột dạng nén màu xám, tổng khối lượng khoảng 1kg cùng 11 ống kim loại màu trắng có gắn dây điện.

Theo lời khai ban đầu của Bùi Văn Nhạ, số chất dạng nén trên là vật liệu nổ, còn các ống kim loại là kíp nổ được mua về để sử dụng trong khai thác thủy sản.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Văn Nhạ, lực lượng chức năng thu giữ thêm 134 kíp nổ.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang chỉ đạo Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.