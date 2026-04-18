Phát hiện nhóm đào vàng trái phép vào ban đêm ở Đà Nẵng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng, đơn vị vừa phát hiện dấu hiệu khai thác khoáng sản (vàng) trái phép tại thôn 5, xã Thạnh Bình, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, xử lý.

Lực lượng chức năng kiểm tra khu vực xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép. (Ảnh:C.A)

Cụ thể, ngày 16/4, đơn vị đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương tổ chức kiểm tra khu vực đồi keo do ông Trần Viết Lực (32 tuổi, trú thôn 5, xã Thạnh Bình) quản lý.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 hầm vàng đã được khai thác từ trước, có dấu hiệu mới tác động.

Tại cửa hầm có 14 bao quặng với tổng khối lượng khoảng 262,5 kg. Xung quanh khu vực phát hiện 3 máy phát điện, 3 máy nổ, 2 máy bơm hơi được chôn lấp dưới các hố sâu; không phát hiện khu vực tuyển quặng hoặc hệ thống máy móc chế biến.

Ngoài ra, tại hiện trường có 1 lán trại với 2 máy cưa lốc cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Một số lán trại và vật dụng khác bị đập phá, đốt bỏ rải rác xung quanh. Cách khu vực khai thác khoảng 1km về phía chân đồi, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe máy đào bánh xích màu cam không có người trông coi.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trường, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng nhận định H.V.T. (49 tuổi, trú xã Thạnh Bình) là người đứng ra thuê T.V.K, N.V.K. cùng một số đối tượng địa phương chưa rõ nhân thân, lai lịch để tổ chức khai thác vàng trái phép.

Theo đó, nhóm này bắt đầu hoạt động từ ngày 12/4 đến ngày 14/4, chủ yếu khai thác vào ban đêm, từ 22h đến 4h hôm sau.