Phạt 19 triệu đồng tài xế ô tô vượt đèn đỏ ở Hà Nội

Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe với tài xế Nguyễn Văn Q. (SN 2004, trú tại Vĩnh Kỳ, Ô Diên, Hà Nội) do vượt đèn đỏ.

Tài xế Q. vượt đèn đỏ bị người dân ghi lại.

Theo clip phản ánh của người dân, vào hồi 19h43 ngày 8/11/2025, tại số 634 Dương Đức Hiền, xã Thuận An, TP Hà Nội, ô tô biển số 30E-385.xx vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân và chỉ đạo của Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 5 - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ vụ việc và lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định 168 với lái xe Nguyễn Văn Q.

Ô tô chở gạch không chằng buộc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở Hà Nội.

Cũng từ phản ánh của người dân, Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo xác minh, xử lý xe tải chở gạch không chằng buộc, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông ở Hà Nội.

Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội giao Đội CSGT đường bộ số 9 khẩn trương xác minh, truy tìm và xử lý xe vi phạm. Lực lượng chức năng xác định phương tiện vi phạm là ô tô đầu kéo biển số 29H-771.xx kéo theo rơ moóc biển số 29RM-028.xx. Tài xế Tạ Đức T. (SN 1991, trú tại xã Hưng Đạo, Hà Nội) được mời đến làm việc.

Tại cơ quan công an, anh T. thừa nhận vi phạm theo clip phản ánh. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 9 lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T. về hành vi "điều khiển xe vận chuyển hàng trên xe phải chằng buộc mà không chằng buộc theo quy định" gây mất an toàn giao thông.

Theo quy định tại điểm đ khoản 8 Điều 21 Nghị định 168, hành vi này bị xử phạt từ 8 triệu đến 12 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.