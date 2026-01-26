Xử phạt tài xế xe container chở 25 kiệu gạch chênh vênh trên đường

(VTC News) -

Khoảng 23h15 ngày 25/1, tại đường khu đô thị Nam An Khánh, xã An Khánh, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe ô tô tải BKS 29H-895.xx kéo theo rơ-moóc 90R-010.xx do Nguyễn Anh D. (SN 1985, trú tại xã Duy Tân, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, vận chuyển 25 kiệu gạch có chằng buộc nhưng không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Chiếc xe ô tô chở gạch không chằng buộc cẩn thận gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Căn cứ quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi trên bị xử phạt từ 8 - 12 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển phương tiện.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi vận chuyển hàng hóa cần chằng buộc đúng quy định, bảo đảm an toàn. Khi tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm tương tự, lực lượng chức năng sẽ nhanh chóng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, hôm 24/1, chiếc xe đầu kéo chở nhiều thùng sắt chạy trên quốc lộ 51, hướng TP.HCM đi Đồng Nai. Đang chạy, xe thắng gấp khiến các khối sắt nặng hàng chục tấn bị đứt dây buộc, dồn về trước, khiến cabin xe đầu kéo bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế mắc kẹt trong cabin được người dân phá cửa đưa ra ngoài.

Hai cột sắt dùng để cố định các khối sắt cũng rơi xuống đường. Nhiều người đi đường và người dân xung quanh khu vực không khỏi kinh hoàng khi chứng kiến vụ việc. May mắn thời điểm xảy ra tai nạn, lượng xe qua khu vực ít nên không xảy ra va chạm với các phương tiện khác.