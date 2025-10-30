Pháp bắt thêm nhiều nghi phạm trong vụ trộm bảo tàng Louvre

(VTC News) -

Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ thêm nhiều nghi phạm liên quan đến vụ trộm táo tợn tại bảo tàng Louvre, nơi những viên ngọc quý trị giá khoảng 102 triệu USD bị đánh cắp từ phòng trưng bày Apollo.

Cảnh sát Pháp đi tuần gần kim tự tháp kính của bảo tàng Louvre. (Ảnh: REUTERS)

Đài phát thanh Pháp RTL dẫn nguồn tư pháp cho biết, 5 nghi phạm mới đã bị bắt đồng loạt tại nhiều khu vực khác nhau ở thủ đô Paris vào tối 29/10. Trước đó, kênh truyền hình BFM đưa tin một người bị tình nghi có mặt tại hiện trường trong vụ cướp giữa ban ngày cũng đã bị tạm giữ.

Hai người đàn ông bị cáo buộc đột nhập qua cửa sổ tầng trên của bảo tàng và lấy đi số nữ trang quý giá đã bị bắt cuối tuần qua. Tại cuộc họp báo hôm 29/10, Công tố viên Laure Beccuau cho biết cả hai “đã phần nào thừa nhận hành vi” trong quá trình thẩm vấn.

Vụ trộm gây chấn động này đã làm dấy lên nhiều chỉ trích về lỗ hổng an ninh tại bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới, và được xem là “vết nhơ” đối với nước Pháp.

Bà Beccuau không loại trừ khả năng vụ việc có sự tham gia của một nhóm lớn hơn, trong đó có thể có kẻ chủ mưu đứng sau chỉ đạo toàn bộ phi vụ. Hiện các món trang sức vẫn chưa được tìm thấy.