Video mới nhất ghi lại cảnh trộm đột nhập bảo tàng Louvre giữa ban ngày

(VTC News) -

Đoạn phim mới được cho là quay cảnh người mặc áo khoác màu vàng đứng cạnh tủ trưng bày trong vụ trộm bảo tàng Louvre ở Paris. (Video: BFMTV)

Video do đài truyền hình BFMTV của Pháp thu thập được cho là ghi lại một trong những vụ trộm tác phẩm nghệ thuật táo tợn nhất trong thời gian gần đây tại bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris - biểu tượng văn hóa của nước Pháp.

Nội dung video ngắn dường như cho thấy một người nào đó bên trong phòng trưng bày Apollo của bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ một số báu vật vô giá nhất của bảo tàng. Người này được cho là mặc áo khoác màu vàng tươi.

Theo chính quyền Pháp, bọn trộm phối hợp chặt chẽ ngay sau khi bảo tàng mở cửa đón công chúng vào buổi sáng.

Vào khoảng 9h30, bọn trộm sử dụng thang nâng để tiếp cận mặt tiền của bảo tàng Louvre, phá cửa sổ để đột nhập vào phòng trưng bày Apollo, nơi trưng bày các đồ trang sức hoàng gia. Theo các báo cáo, nhóm này đã lấy cắp đồ trang sức từng thuộc về triều đình của Napoleon III, bao gồm cả những món đồ từ bộ sưu tập cá nhân của Hoàng hậu Eugénie.

"Chúng đột nhập qua cửa sổ và thực hiện hành vi này một cách trắng trợn. Những tên này rất nhanh nhẹn và hành động có chủ đích, chúng đột nhập rất nhanh", cựu chuyên gia tội phạm nghệ thuật của Cục Điều tra Liên bang (FBI) Tim Carpenter nói với Fox News.

Sau vụ trộm, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cũng xác nhận bọn trộm "đột nhập từ bên ngoài bằng thang nâng giỏ" và "máy cắt đĩa" để cắt xuyên qua tấm kính chứa đồ trang sức quý giá.

"Cuộc điều tra đã bắt đầu và danh sách chi tiết hiện vật bị đánh cắp đang được lập. Ngoài giá trị thị trường, những hiện vật này còn mang giá trị di sản và lịch sử vô giá", ông Nuñez cho hay.

Bảo tàng Louvre vẫn đóng cửa từ hôm 20/10 cho đến nay. Trong khi đó, các nhà điều tra vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và xem lại đoạn phim giám sát.