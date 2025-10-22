Bảo tàng Louvre mở cửa trở lại sau vụ trộm thế kỷ

(VTC News) -

Khu vực Galerie d'Apollon hiện vẫn đóng cửa phục vụ điều tra, trong khi phần còn lại của bảo tàng đã đón khách trở lại qua kim tự tháp thủy tinh biểu tượng.

Vụ trộm diễn ra vào sáng Chủ nhật (19/10) khi một nhóm trộm đội mũ trùm đầu sử dụng xe nâng gắn trên xe tải để tiếp cận cửa sổ tầng hai của phòng Galerie d'Apollon - hội trường mạ vàng nơi trưng bày bộ sưu tập hoàng gia.

Sau khi phá cửa sổ, chúng đập vỡ hai tủ kính và lấy đi 8 món trang sức vô giá trong vài phút trước khi tẩu thoát. Toàn bộ vụ trộm được thực hiện nhanh chóng và có tổ chức, bất chấp hệ thống an ninh của bảo tàng.

Khách du lịch xếp hàng vào bảo tàng Louvre vào ngày 22/10. (Ảnh: Getty Images)

Giữa làn sóng phẫn nộ của dư luận, Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez thừa nhận: "Đã có một vụ trộm tại Louvre, một số món trang sức quý giá nhất của Pháp đã bị đánh cắp. Vì vậy rõ ràng đó là một thất bại, tôi không thể nói gì khác".

Tuy nhiên, ông cũng lên tiếng bảo vệ hệ thống an ninh của bảo tàng, nhấn mạnh rằng: “Hệ thống báo động đã hoạt động chính xác; ngay khi cửa sổ bị phá, tín hiệu lập tức được kích hoạt. Cảnh sát được báo động và có mặt tại hiện trường chỉ sau ba phút".

Ông Nunez tin tưởng rằng thủ phạm sẽ sớm bị bắt giữ, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về quá trình truy lùng.

Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati gọi đây là "một hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp" và đã mở cuộc điều tra hành chính về vụ việc.

Giám đốc bảo tàng, bà Laurence des Cars đã phải ra điều trần trước Thượng viện Pháp vào chiều 22/10 để giải trình với các nhà lập pháp về vụ việc.

Đáng chú ý, từ tháng 1 năm nay, bà Des Cars đã lên tiếng cảnh báo rằng tòa nhà cổ hàng thế kỷ này đang trong “tình trạng xuống cấp nghiêm trọng”.

Trước những nghi ngờ rằng việc cắt giảm ngân sách có thể khiến hệ thống an ninh lỏng lẻo, ông Pierre Moscovici, người đứng đầu Cơ quan Kiểm toán Quốc gia Pháp, khẳng định: “Bảo tàng Louvre được đầu tư đầy đủ, có nguồn tài trợ dồi dào - thực sự, Louvre không thiếu nguồn lực".

Tổng thống Emmanuel Macron đã công bố chương trình trùng tu 6 năm dành cho Louvre, bao gồm ngân sách nâng cấp an ninh. Tuy nhiên, vụ trộm này đặt ra câu hỏi liệu những biện pháp đó có đủ để bảo vệ di sản văn hóa vô giá của nước Pháp hay không.

Tọa lạc tại cung điện Louvre xây dựng từ cuối thế kỷ 12, vốn là nơi ở chính thức của các vị vua Pháp cho đến khi vua Louis XIV chuyển đến Versailles, bảo tàng này được thành lập năm 1793 sau Cách mạng Pháp. Hiện nay, Louvre là bảo tàng được viếng thăm nhiều nhất thế giới với 8,7 triệu lượt khách năm ngoái, lưu giữ những kiệt tác như bức tranh Mona Lisa, tượng Venus de Milo cùng vô số tác phẩm quý giá khác. Các món trang sức bị đánh cắp, với giá trị lịch sử và văn hóa không thể đong đếm, hiện vẫn chưa được tìm thấy.