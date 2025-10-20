Vụ trộm chớp nhoáng tại bảo tàng Louvre: 4 phút làm rung chuyển Paris

Bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris – biểu tượng văn hóa của nước Pháp và là điểm đến được ghé thăm nhiều nhất thế giới đã phải đóng cửa vì “lý do đặc biệt” sau khi một nhóm kẻ trộm đột nhập và đánh cắp 8 món trang sức vô giá chỉ trong 4 phút, trong vụ cướp táo tợn làm chấn động giới nghệ thuật và an ninh toàn cầu.

Thang nâng được bọn trộm sử dụng để đột nhập vào một phòng trưng bày tại bảo tàng Louvre, Pháp. (Ảnh: Shutterstock)

Kẻ trộm đột nhập bằng cách nào?

Theo cảnh sát Paris, vụ trộm diễn ra khoảng 9 giờ 30 sáng, khi dòng người vẫn đang xếp hàng vào cổng chính của bảo tàng. Ở phía Nam tòa nhà, bốn kẻ bịt mặt xuất hiện trên một chiếc xe tải chuyên dụng gắn giỏ nâng và thang mở rộng. Nhóm trộm nhanh chóng tiếp cận ban công tầng hai của phòng trưng bày Apollon, nơi lưu giữ bộ vương miện và trang sức hoàng gia Pháp, rồi dùng máy cắt và dụng cụ cơ khí phá cửa kính, đột nhập vào bên trong.

Chỉ trong vài phút, nhóm trộm đập vỡ các tủ kính, lấy đi 8 món trang sức cổ vô giá trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe motor. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vòng 4 phút. Một nhân chứng cho biết tiếng còi báo động vang lên chỉ vài giây sau khi nhóm này rời đi.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez nhận định đây là “một nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hành động chính xác, có kế hoạch kỹ lưỡng và hiểu rõ từng ngóc ngách của bảo tàng”.

Những báu vật bị đánh cắp

Theo Bộ Văn hóa Pháp, 8 món trang sức cổ bị lấy đi, gồm vương miện, vòng cổ và hoa tai bằng sapphire thuộc bộ sưu tập của Nữ hoàng Marie-Amélie và Hoàng hậu Hortense. Tuy nhiên, chiếc vương miện nổi tiếng của Hoàng hậu Eugénie - vợ của Hoàng đế Napoléon III rơi lại trên nhóm trộm đường bỏ trốn và được lực lượng an ninh thu hồi.

Điều bất ngờ là những tên trộm bỏ qua viên kim cương Regent trị giá hơn 60 triệu USD, một trong những báu vật lừng danh của hoàng gia Pháp đang được trưng bày trong cùng phòng triển lãm.

Phòng trưng bày Apollon, nơi xảy ra vụ trộm là một trong những không gian rực rỡ nhất của Louvre, được xây dựng từ thế kỷ XVII dưới thời vua Louis XIV. Căn phòng này từng là hình mẫu cho Đại sảnh Gương tại cung điện Versailles, với trần vẽ tinh xảo và ánh vàng rực rỡ của hàng trăm mét vuông lá vàng dát thủ công.

Vương miện ngọc trai của Hoàng hậu Eugénie (Ảnh: Steve Hamblin/Alamy)

Nơ trang trí kim cương của Hoàng hậu Eugénie (Ảnh: Imago, via Zuma Press)

Trâm cài (brooch) của Hoàng hậu Eugénie (Ảnh: Smith Archive, via Alamy)

Bộ nữ trang nạm 24 viên sapphire Ceylon và hơn 1.000 viên kim cương, từng được đeo bởi Hoàng hậu Marie-Amélie; chỉ một chiếc bông tai bị lấy đi. (Ảnh: Stephane De Sakutin/Agence France-Presse — Getty Images)

Chuỗi vòng cổ nạm 32 viên ngọc lục bảo và hơn 1.100 viên kim cương, quà cưới Hoàng đế Napoleon tặng Hoàng hậu Marie Louise năm 1810, cùng đôi hoa tai đồng bộ cũng bị đánh cắp. (Ảnh: Stephane De Sakutin/Agence France-Presse — Getty Images)

Làn sóng chỉ trích an ninh

Ngay sau vụ trộm, giới chính trị Pháp đồng loạt lên tiếng. Lãnh đạo đảng cực hữu Jordan Bardella chỉ trích gay gắt chính quyền của Tổng thống Emmanuel Macron. Ông viết trên mạng xã hội X: “Louvre là biểu tượng toàn cầu của nền văn hóa Pháp. Việc những kẻ trộm có thể ngang nhiên cướp đi báu vật hoàng gia ngay giữa ban ngày là bằng chứng cho sự suy yếu của nhà nước”.

Tổng thống Macron sau đó cam kết “sẽ thu hồi mọi hiện vật bị đánh cắp và đưa thủ phạm ra trước công lý”, đồng thời khẳng định: “Vụ trộm tại Louvre là một hành vi xâm phạm di sản không chỉ của nước Pháp mà là của cả nhân loại”.

Bộ trưởng Nuñez cho biết lực lượng an ninh đã được điều động khẩn cấp và “toàn bộ hệ thống bảo vệ của bảo tàng sẽ được đánh giá lại”, trong bối cảnh Paris chuẩn bị đón lượng khách kỷ lục vào mùa du lịch cuối năm.

Nhiều khách tham quan bày tỏ sự phẫn nộ và khó tin. “Làm sao có thể dùng thang nâng tiếp cận cửa sổ và lấy đi trang sức giữa ban ngày mà không bị phát hiện? Thật khó tin đối với một bảo tàng nổi tiếng thế giới như thế này”, cô Magali Cunel, giáo viên đến từ Lyon, chia sẻ.

Ký ức những vụ trộm trong lịch sử của bảo tàng LouvreBảo tàng Louvre từng chứng kiến không ít vụ trộm. Nổi tiếng nhất là vụ mất cắp bức Mona Lisa năm 1911, khi một công nhân người Italy tên Vincenzo Peruggia cải trang thành nhân viên bảo tàng đã tháo bức tranh khỏi tường và mang về nhà. Hai năm sau, Mona Lisa được tìm thấy và chính vụ trộm đó đã khiến tác phẩm này trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Năm 1956, một du khách ném đá vào bức tranh Mona Lisa, làm sứt lớp sơn bên dưới khuỷu tay trái, buộc bảo tàng phải trưng bày bức tranh sau tấm kính chống đạn và cho tới giờ biện pháp bảo vệ này vẫn được duy trì.

Dù đã trải qua nhiều vụ việc, nhưng vụ trộm lần này được xem là “đòn giáng mạnh nhất vào niềm tự hào văn hóa của Pháp trong nhiều thập kỷ qua”, bởi nó diễn ra ngay trung tâm thủ đô Paris, giữa ban ngày và ngay trước mắt hàng trăm khách tham quan.

Cảnh sát mở rộng truy lùng điều tra vụ trộm tại bảo tàng Louvre. (Ảnh: Guardian)

Pháp mở rộng điều tra

Theo truyền thông Pháp, cảnh sát đang rà soát hàng trăm giờ video từ hệ thống camera an ninh quanh khu vực bảo tàng và bờ sông Seine. Các đầu mối cho thấy nhóm trộm đã sử dụng xe tải thuê dưới danh nghĩa của một công ty xây dựng giả mạo, cùng hai xe mô tô tốc độ cao để tẩu thoát về phía ngoại ô Saint-Denis.

Interpol cũng đã được thông báo, bởi giới chức lo ngại các món trang sức có thể bị tuồn ra thị trường chợ đen quốc tế, nơi các nhà sưu tập tư nhân và giới buôn lậu nghệ thuật sẵn sàng trả giá hàng triệu euro cho “các món đồ không thể định giá”.

Các chuyên gia di sản nhận định việc thu hồi các báu vật bị đánh cắp sẽ phụ thuộc vào “mức độ độc nhất” của từng hiện vật, bởi phần lớn trong số này được chế tác riêng cho hoàng gia Pháp và gần như không thể bán công khai.

Bà Laurence des Cars, Giám đốc Bảo tàng Louvre, trong tuyên bố ngắn gửi báo chí, nói rằng đây là “một mất mát đau lòng” và “một tổn thương cho ký ức quốc gia”. Bà khẳng định bảo tàng sẽ hợp tác toàn diện với lực lượng chức năng và “sẽ mở cửa trở lại khi công tác điều tra cho phép”.