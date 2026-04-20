Hòa Phát xuất bán hơn 110.000 con heo và 86.000 tấn thức ăn chăn nuôi quý I/2026

(VTC News) -

Đây là quý kinh doanh đầu tiên sau khi cổ phiếu HPA chính thức niêm yết trên HOSE ngày 06/02/2026.

Trong hơn 86.000 tấn thức ăn chăn nuôi xuất bán, gần 46.000 tấn được phân phối ra thị trường, tăng 11% so với cùng kỳ, phần còn lại khoảng 40.000 tấn cung cấp nội bộ cho các trang trại chăn nuôi của Hòa Phát.

Hòa Phát hiện phân phối thức ăn chăn nuôi qua hơn 600 đại lý toàn quốc. Toàn bộ sản phẩm không sử dụng kháng sinh phòng bệnh và kích thích sinh trưởng, đáp ứng quy định mới chính thức có hiệu lực ngày 01/01/2026. Khẩu phần dinh dưỡng tối ưu đã được kiểm chứng trên quy mô chăn nuôi lớn của đàn lợn giống DanBred và gà Hy-line tại các trang trại nội bộ trước khi cung cấp ra thị trường.

Về chăn nuôi heo, quý I/2026, HPA xuất bán hơn 64.000 con heo thịt thương phẩm và hơn 46.000 con heo giống 10kg. Công ty hiện vận hành 8 trang trại với quy mô đàn nái 25.000 con, chủ động 100% con giống từ Cụ kỵ, Bố mẹ, thương phẩm DanBred từ Đan Mạch, năng suất sinh sản đạt 33 đến 34 con cai sữa/nái/năm, gấp 1,5 lần mức trung bình toàn ngành. Năm 2025, mảng heo ghi nhận ROE 83%, cao nhất Tập đoàn Hòa Phát, đóng góp 41% doanh thu và 67% lợi nhuận sau thuế của HPA.

Sản lượng trứng gà quý I đạt hơn 84,6 triệu quả, tăng 2% so với cùng kỳ. HPA giữ vị trí số 1 thị phần trứng gà sạch miền Bắc với gần 1 triệu quả mỗi ngày, phân phối qua kênh truyền thống, siêu thị, nhà máy thực phẩm, khách sạn, trường học và xuất khẩu sang Lào, Campuchia. Mảng bò Úc xuất chuồng hơn 7.500 con trong quý I, trong bối cảnh công ty chủ động điều tiết quy mô sau năm 2025 phục hồi mạnh với doanh thu tăng 52%.

Thành lập năm 2015, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát là thành viên của Tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Năm 2026, HPA đặt kế hoạch doanh thu 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.005 tỷ đồng, với định hướng mở rộng chăn nuôi lợn và tăng sản lượng thức ăn chăn nuôi.

HPA theo đuổi mô hình chăn nuôi khép kín như chiến lược cốt lõi, giúp kiểm soát chi phí, dịch bệnh và duy trì biên lợi nhuận. Sau 10 năm, HPA giữ vị trí số 1 về cung cấp bò Úc và trứng gà sạch miền Bắc, top 10 về quy mô đàn nái, top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam.