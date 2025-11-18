Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

(VTC News) -

Chiều 18/11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 34 (Kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch UBND Nghệ An đối với ông Lê Hồng Vinh do đã được Ban Bí thư điều động để nhận nhiệm vụ mới.

Đồng thời, HĐND tỉnh Nghệ An bầu ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải sinh ngày 20/2/1968, tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông có trình độ chuyên môn: Sỹ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng; cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Võ Trọng Hải từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2025, ông Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 2/2025 đến 16/11/2025, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 17/11, ông Võ Trọng Hải được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 18/11, ông Hải được HĐND tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, chiều 17/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị, tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 17/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, giới thiệu bầu ông Lê Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.