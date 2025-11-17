Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải làm Phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

(VTC News) -

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải.

Ban Bí thư đồng thời điều động, chỉ định ông Võ Trọng Hải tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho tân Phó Bí thư Võ Trọng Hải (Ảnh: Báo Nghệ An)

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Trọng Hải sinh ngày 20/2/1968, tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ông có trình độ chuyên môn: Sỹ quan chỉ huy - Đại học Biên phòng; cử nhân Luật. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Võ Trọng Hải từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 4/2021 đến tháng 2/2025, ông Võ Trọng Hải giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Từ tháng 2/2025 đến tháng 11/2025, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh.