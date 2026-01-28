Ông Trump nói tiến trình giải quyết xung đột Ukraine ‘rất tốt’

(VTC News) -

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên của hãng thông tấn TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay: "Chúng ta đang chứng kiến ​​một số diễn biến rất tốt đẹp xảy ra ở Ukraine và Nga. Những điều rất tốt đẹp đang xảy ra ở Ukraine và Nga".

Tuy nhiên, ông Trump không cung cấp thêm chi tiết và không trả lời trực tiếp câu hỏi về việc liệu ý tưởng đối với cuộc gặp riêng giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest có đang được xem xét lại hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong hai ngày 23 và 24/1, đoàn đàm phán Ukraine và Nga tiến hành cuộc họp ba bên đầu tiên với sự tham gia của nhà trung gian Mỹ tại Abu Dhabi nhằm thảo luận khuôn khổ do Washington đề xuất để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm. Tuy nhiên, các bên chưa đạt được thỏa thuận.

Dù vậy, cả Moskva và Kiev đều bày tỏ sẵn sàng tiếp tục đối thoại. Một quan chức Mỹ cho biết các vòng thảo luận tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối tuần này, cũng tại Abu Dhabi.

“Tại Abu Dhabi, kế hoạch 20 điểm của Mỹ cùng những vấn đề còn vướng mắc đang được đưa ra thảo luận. Trước đây có rất nhiều điểm khó, nhưng hiện nay đã giảm bớt”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Ông cho biết Nga đang tìm mọi cách để buộc Ukraine từ bỏ các khu vực miền đông mà Moskva chưa kiểm soát được kể từ khi chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, Kiev không thay đổi lập trường rằng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine phải được bảo đảm.

“Đây là hai lập trường hoàn toàn khác nhau, của Ukraine và của Nga. Phía Mỹ đang cố gắng tìm kiếm một điểm dung hòa”, ông Zelensky nói, đồng thời nhấn mạnh tất cả các bên, bao gồm cả Mỹ, đều cần sẵn sàng cho những nhượng bộ nhất định.

Trong khi ở trên thực địa, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga nhằm vào đoàn tàu chở khách ở đông bắc Ukraine khiến 5 người thiệt mạng. Vụ tấn công bị Tổng thống Zelensky lên án là hành động khủng bố.

“Ở mọi quốc gia, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào đoàn tàu dân sự đều được xem là hành động khủng bố. Không có và không thể có bất kỳ mục đích quân sự nào trong việc này”, ông Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông Zelensky cũng nhấn mạnh vụ oanh tạc mới nhất làm suy yếu nỗ lực hòa bình và kêu gọi đồng minh tăng cường áp lực lên Moskva để chấm dứt xung đột.

“Mỗi cuộc tấn công như vậy của Nga đều làm xói mòn những nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra và làm suy yếu những nỗ lực của đối tác đang giúp chấm dứt cuộc xung đột này”, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay.

Theo The Guardian, quan chức địa phương tìm thấy nhiều mảnh thi thể tại hiện trường, nằm gần ngôi làng ở vùng Kharkiv của Ukraine.

Chuyến tàu đang hoạt động từ Chop, gần biên giới phía tây của Ukraine với Hungary và Slovakia đến thị trấn Barvinkove. Những bức ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy có ít nhất hai toa tàu bốc cháy bên cạnh đường ray phủ đầy tuyết.