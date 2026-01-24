Hai thành phố lớn nhất Ukraine trúng đòn không kích của Nga, 13 người bị thương

(VTC News) -

Giới chức Ukraine cho biết, rạng sáng 24/1 (giờ địa phương), Nga đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào hai thành phố lớn nhất của Ukraine, khiến hai người bị thương tại thủ đô Kiev và 11 người khác tại Kharkiv, ở vùng đông bắc nước này.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, hai nạn nhân tại thủ đô đang trong tình trạng nguy kịch và được điều trị tại bệnh viện. Theo ông, các đòn tấn công xảy ra tại hai quận nằm ở hai bên sông Dnipro, con sông chia cắt Kiev.

“Kiev đang hứng chịu một cuộc tấn công lớn của kẻ thù”, ông Klitschko viết trên Telegram.

“Điểm Bất Khuất”, khu trú ẩn do chính phủ vận hành, cung cấp sưởi ấm và dịch vụ thiết yếu trong thời gian mất điện, sau các đợt tập kích tên lửa và UAV của Nga nhằm vào hạ tầng dân sự, tại Kiev, Ukraine, ngày 23/1/2026. (Ảnh: Reuters/Alina Smutko)

Không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng cả máy bay không người lái (UAV) và tên lửa trong đợt tấn công nhằm vào thủ đô. Ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu chính quyền quân sự Kiev, cho hay các cuộc tập kích bằng UAV đã xảy ra tại ít nhất ba quận, gây hỏa hoạn ở tối thiểu hai địa điểm.

Kể từ đầu năm mới, Kiev đã hứng chịu hai đợt tấn công quy mô lớn trong đêm, làm gián đoạn nguồn cung điện và hệ thống sưởi của hàng trăm tòa nhà dân cư. Lực lượng khẩn cấp hiện vẫn đang khắc phục hậu quả, trong bối cảnh nhiệt độ ban đêm giảm xuống mức âm 13 độ C.

Tại Kharkiv, thành phố thường xuyên là mục tiêu tấn công của Nga và chỉ cách biên giới khoảng 30 km, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết các máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng nhiều quận, khiến 11 người bị thương. Viết trên Telegram, ông nói các mục tiêu bị tấn công gồm một ký túc xá dành cho người sơ tán và hai bệnh viện.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra ngay sau khi các nhà đàm phán của Ukraine, Nga và Mỹ kết thúc ngày đầu tiên trong hai ngày đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc chiến đã kéo dài gần bốn năm.