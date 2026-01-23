Phát biểu sau cuộc hội đàm kéo dài một giờ đồng hồ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Mỹ, Donald Trump, về các đảm bảo an ninh nhằm duy trì hòa bình ở Ukraine sau khi xung đột với Nga có thể chấm dứt. Ông Zelensky nhấn mạnh văn bản này được thiết kế như một lá chắn pháp lý và quân sự cho Ukraine, có mục tiêu ngăn chặn mọi ý định tái diễn xung đột từ phía Nga trong tương lai.

Ukraine công bố thỏa thuận an ninh lịch sử với Mỹ tại Davos (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn cần trải qua bước cuối cùng là lễ ký kết chính thức giữa hai nguyên thủ trước khi được trình lên Quốc hội Mỹ và Ukraine để phê chuẩn. Tổng thống Zelensky cũng lưu ý "những khâu cuối cùng" của tiến trình ngoại giao luôn là thử thách cam go nhất.

Dù có sự lạc quan nhất định về khung an ninh, vấn đề chủ quyền lãnh thổ vẫn là "nút thắt" chưa có lời giải. Tổng thống Ukraine thừa nhận các cuộc thảo luận hiện tại vẫn tập trung vào việc kiểm soát các vùng đất phía Đông, đồng thời khẳng định Ukraine không thể là bên duy nhất phải thực hiện các nhượng bộ đau đớn để đổi lấy hòa bình.

Ngoài ra, một sự kiện mang tính lịch sử quan trọng khác cũng được công bố trong cuộc hội đàm song phương này, đó là lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra năm 2022, đại diện của Ukraine, Nga và Mỹ sẽ tham gia cuộc họp ba bên. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào thứ Sáu và thứ Bảy (23-24/01) tới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nhằm thảo luận trực tiếp về các điều kiện ngừng bắn và lộ trình hòa bình. Đây được xem là nỗ lực cụ thể nhất của chính quyền Tổng thống Trump trong việc thực hiện cam về việc kết thúc xung đột "trong vòng 24 giờ".

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump cho biết cuộc gặp diễn ra tích cực, đồng thời khẳng định thông điệp gửi đến tổng thống Nga là: "Xung đột phải chấm dứt". Trong khi đó, phía Nga hiện chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào liên quan đến cuộc họp ba bên sắp tới.