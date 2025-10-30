Ông Trump chỉ thị Lầu Năm Góc nối lại thử nghiệm hạt nhân

(VTC News) -

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Do các chương trình thử nghiệm của những quốc gia khác, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng. Quá trình này sẽ bắt đầu ngay lập tức”.

Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cần duy trì cân bằng chiến lược với Moskva và Bắc Kinh: “Nga đứng thứ hai, Trung Quốc xếp thứ ba nhưng sẽ bắt kịp trong 5 năm tới.”

Tên lửa tại khu vực gần Căn cứ Không quân Francis E. Warren, thành phố Cheyenne, bang Wyoming. Ảnh: Getty Images

Quyết định này được đưa ra chỉ chưa đầy một giờ trước cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận đình chiến cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo gặp nhau kể từ năm 2019.

Mỹ tự nguyện ngừng thử nghiệm hạt nhân từ năm 1992, với vụ thử hạt nhân đầy đủ cuối cùng có mật danh “Divider” được tiến hành tại Khu An ninh Quốc gia Nevada.

Kể từ đó, Mỹ vẫn thực hiện các thử nghiệm mô phỏng trên máy tính, kiểm tra tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và các thử nghiệm “dưới ngưỡng nổ” để bảo đảm kho vũ khí duy trì hiệu quả.

Hồi tuần trước, Nga công bố đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, cùng siêu ngư lôi Poseidon có thể gây sóng phóng xạ tàn phá các vùng ven biển. Điện Kremlin cho biết các vụ thử này nhằm “bảo đảm an ninh quốc gia”.

Quyết định của ông Trump vấp phải phản ứng trái chiều. Dân biểu Nevada Dina Titus viết trên mạng X: "Tuyệt đối không, tôi sẽ trình dự luật ngăn chặn việc này”.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng tìm cách tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ gần gấp mười lần, đồng thời thúc đẩy kế hoạch phát triển lá chắn tên lửa Golden Dome, mà ông khẳng định sẽ giúp Mỹ “miễn nhiễm với mọi cuộc tấn công”.

Ông Trump lập luận rằng việc phô diễn sức mạnh quân sự là con đường dẫn đến hòa bình, sử dụng thuế quan và khả năng quân sự của Mỹ làm đòn bẩy trong các cuộc thương lượng quốc tế.