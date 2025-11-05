Ông Putin: Vũ khí hạt nhân mới đảm bảo cân bằng chiến lược trong thế kỷ 21

(VTC News) -

Phát biểu tại lễ trao thưởng cho các nhà khoa học và kỹ sư tham gia phát triển tên lửa hành trình Burevestnik và thiết bị ngầm Poseidon, ông Putin nhấn mạnh rằng những cuộc thử nghiệm thành công gần đây không phải là điều bất ngờ, mà là kết quả của quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài đã được công bố từ trước.

“Nước Nga không đe dọa bất kỳ ai. Cũng như các cường quốc hạt nhân khác, chúng tôi đang tiếp tục phát triển tiềm lực hạt nhân và chiến lược của mình”, ông Putin phát biểu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo nhà lãnh đạo Nga, Burevestnik là tên lửa hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân với tầm bắn không giới hạn, trong khi Poseidon là thiết bị ngầm không người lái có khả năng di chuyển với tốc độ vượt xa bất kỳ tàu nổi hiện đại nào. Ông cũng tiết lộ rằng Nga đang phát triển thế hệ vũ khí tiếp theo, trong đó có tên lửa siêu thanh sử dụng hệ thống đẩy dựa trên công nghệ hạt nhân của Burevestnik.

“Kết quả mà các bạn đạt được mang ý nghĩa lịch sử đối với đất nước chúng ta. Thành tựu này đảm bảo an ninh và thế cân bằng chiến lược cho nhiều thập kỷ tới - có thể nói là cho toàn bộ thế kỷ 21", ông Putin phát biểu khi trao huân chương cho các nhà phát triển dự án.

Bên cạnh giá trị quân sự, ông Putin cho biết các công nghệ hạt nhân thu nhỏ được ứng dụng trong Burevestnik và Poseidon còn có tiềm năng to lớn cho mục đích dân sự, đặc biệt trong phát triển các nhà máy điện nhỏ phục vụ vùng Bắc Cực và thám hiểm không gian sâu.

Giữa tháng 10 vừa qua, Nga phóng thử thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, bay hơn 14.000 km trong 15 giờ, khẳng định năng lực tấn công toàn cầu với tầm hoạt động gần như vô hạn. Ngay sau đó, Nga cũng thử nghiệm thiết bị ngầm hạt nhân Poseidon, được phóng từ tàu ngầm và vận hành động cơ hạt nhân trong thời gian dài dưới nước.

Đầu tháng 10, Nga còn đưa vào hoạt động tàu ngầm hạt nhân “Khabarovsk”, được thiết kế chuyên dụng để mang theo và triển khai Poseidon, củng cố thêm vị thế của Nga trong cuộc đua vũ khí chiến lược toàn cầu.