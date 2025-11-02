Hạ thủy tàu ngầm Khabarovsk, Nga khẳng định sức mạnh răn đe hạt nhân toàn cầu

Buổi lễ diễn ra tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, với sự góp mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov cùng nhiều quan chức quân sự cấp cao.

“Hôm nay là một sự kiện trọng đại đối với chúng ta: tàu tuần dương tên lửa hạt nhân hạng nặng Khabarovsk chính thức được hạ thủy từ xưởng Sevmash danh tiếng”, ông Belousov phát biểu.

Nga tổ chức lễ ra mắt tàu ngầm hạt nhân mới mang tên “Khabarovsk”, ngày 1/11/2025. (Ảnh: TVzvezda)

Ông Belousov cho biết thêm, với khả năng mang theo các hệ thống vũ khí dưới nước và robot chiến đấu, tàu ngầm này sẽ giúp Nga “hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới biển và bảo vệ lợi ích quốc gia ở nhiều khu vực đại dương trên thế giới".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng con tàu sẽ phải trải qua một loạt thử nghiệm nghiêm ngặt trên biển trước khi chính thức gia nhập hạm đội, đồng thời gửi lời chúc mừng tới đội ngũ thủy thủ và các kỹ sư đã góp phần hoàn thiện dự án.

Theo Đô đốc Viktor Kravchenko, cựu Tổng tham mưu trưởng Hải quân Nga, Khabarovsk được thiết kế chuyên biệt để triển khai Poseidon, vũ khí mà Tổng thống Vladimir Putin từng khẳng định “không có hệ thống phòng thủ nào trên thế giới có thể đánh chặn".

Đầu tuần này, Nga cũng tuyên bố hoàn tất thử nghiệm thành công một số vũ khí chiến lược mới, bao gồm máy bay không người lái tấn công thế hệ mới và tên lửa hành trình Burevestnik có tầm bắn “gần như không giới hạn", theo tuyên bố của ông Putin hôm 29/10.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine rơi vào bế tắc và Washington đang cân nhắc khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Kiev. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 30/10 cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân mới, với lý do nhằm “duy trì thế cân bằng chiến lược trước Nga và Trung Quốc".

Tuy nhiên, khi được hỏi về các động thái này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga “vẫn chưa tham gia vào một cuộc chạy đua vũ trang với Mỹ”, nhấn mạnh rằng Moscow tiếp tục ưu tiên ổn định chiến lược toàn cầu.