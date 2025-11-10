Ông Trần Sỹ Thanh: Thời gian cống hiến tại Hà Nội là ký ức không thể nào quên

(VTC News) -

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ được Trung ương điều động, phân công nhận nhiệm vụ công tác mới tại các cơ quan Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương bày tỏ tình cảm sâu sắc và lời cảm ơn chân thành đến Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, các cán bộ chủ chốt thành phố cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân Thủ đô.

Ông Trần Sỹ Thanh chia sẻ, tuy thời gian công tác tại Hà Nội không dài (3 năm 4 tháng), nhưng khoảng thời gian được làm việc, cống hiến tại Hà Nội là một vinh dự lớn lao, là trường học thực tiễn phong phú và là những ký ức không thể nào quên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh phát biểu tại hội nghị.

Mỗi ngày công tác ở Thủ đô, ông luôn cảm nhận rất rõ sức nặng trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao với những tình cảm đặc biệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cá nhân Tổng Bí thư dành cho Hà Nội; đồng thời, cũng cảm nhận được nguồn động lực mạnh mẽ từ tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển của cả hệ thống chính trị.

Điểm lại một số kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kinh tế Thủ đô duy trì đà tăng trưởng; không gian phát triển được mở rộng; các công trình, dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược, nhất là liên kết vùng, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, từng bước được thúc đẩy theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội, phúc lợi người dân được chăm lo tốt hơn; quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được mở rộng.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số được triển khai mạnh mẽ; tinh thần phục vụ Nhân dân tiến bộ rõ nét; các cơ chế, chính sách đặc thù theo định hướng của Trung ương từng bước được cụ thể hóa để giải phóng nguồn lực, khơi thông tiềm năng, lợi thế của Thủ đô…

Ông Trần Sỹ Thanh khẳng định, những kết quả đó là thành quả của sự đoàn kết, thống nhất, trí tuệ và tâm huyết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp thầm lặng nhưng rất to lớn của từng cán bộ, đảng viên, từng tập thể cơ quan, đơn vị.

"Cho phép tôi được bày tỏ sự trân trọng và lời cảm ơn chân thành tới từng cơ quan, đơn vị; tới mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua", ông Trần Sỹ Thanh xúc động nói.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa và biểu tượng tri ân cho Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh và Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng.

Ý thức sâu sắc nhiệm vụ công tác mới ở Trung ương vừa là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, ông Trần Sỹ Thanh khẳng định, mọi thành quả của Hà Nội là kết tinh của truyền thống ngàn năm văn hiến, của bản lĩnh và trí tuệ người Hà Nội, của sự chỉ đạo sát sao của Trung ương và sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hành động của toàn Đảng bộ.

Vì vậy, dù ở bất cứ cương vị nào, ông Thanh luôn coi Hà Nội là nơi gắn bó đặc biệt, là mái nhà thân yêu đã dành cho ông nhiều tình cảm, sự ủng hộ và trải nghiệm quý giá, là nguồn động lực, là điểm tựa tinh thần để tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người cán bộ đảng viên, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ông Thanh bày tỏ lòng biết ơn đối với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ; cảm ơn tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; cảm ơn các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn hệ thống chính trị; cảm ơn các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân đã luôn đồng hành cùng sự phát triển của Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, trên cương vị mới, sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; không ngừng học hỏi, dấn thân, đổi mới, sáng tạo; tận tâm, tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ông sẽ luôn hướng về Hà Nội, dõi theo, đồng hành và sẵn sàng là cầu nối, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm, huy động các nguồn lực, cùng chung tay vào quá trình xây dựng và phát triển Thủ đô.

"Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với bản lĩnh, trí tuệ, truyền thống đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, với sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung ương và cả nước, Hà Nội nhất định sẽ có bước chuyển mình quan trọng, tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa khát vọng xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của nhân dân Thủ đô và cả nước", ông Trần Sỹ Thanh khẳng định.