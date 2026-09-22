Ô tô va chạm xe máy làm 1 người chết ở Gia Lai, tài xế nồng độ cồn ‘kịch khung’

(VTC News) -

Ngày 22/9, UBND xã Tuy Phước Tây thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. ( Ảnh: Thanh Trí)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 20h35 ngày 21/9, tại Km 2+330 trên tuyến quốc lộ 19C, đoạn chạy qua địa phận thôn Ngọc Thạnh, xã Tuy Phước Tây, tỉnh Gia Lai.

Tại thời điểm trên, ô tô BKS 77A-039.xx do ông Đỗ Thành V. (Sinh năm 1980, cư trú tại thôn An Lạc Đông, xã Phù Mỹ) cầm lái, di chuyển theo hướng từ Diêu Trì đi Vân Canh.

Khi di chuyển đến đoạn đường thuộc thôn Ngọc Thạnh, xe ô tô đã va chạm mạnh với xe máy do chị Phan Thị H.N. (Sinh năm 2008, cư trú tại thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An) đi theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến chị N. văng xuống đường, tử vong ngay tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo về vụ tai nạn, lực lượng Công an xã Tuy Phước Tây có mặt, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) để khoanh vùng bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và triển khai các biện pháp xác minh ban đầu.

Theo kết quả kiểm tra nhanh tại chỗ đối với tài xế ô tô Đỗ Thành V. cho thấy, lượng nồng độ cồn trong hơi thở của người này đạt mức 0,461 mg/lít khí thở - vượt mức vi phạm kịch khung về nồng độ cồn (mức kịch khung 0,4 mg/l)

Kết quả xét nghiệm ma túy cho thấy tài xế âm tính.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.