Ô tô điện cho người cao tuổi bùng nổ ở Trung Quốc

(VTC News) -

Ngày càng nhiều ô tô điện dành cho người cao tuổi, thường được gọi là "laotoule" (tạm dịch: niềm vui của người già), xuất hiện trên các tuyến đường nông thôn và ngoại ô khắp Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, laotoule bán ra mà không cần đăng ký hay cấp phép, được quảng cáo dày đặc trên mạng như những mẫu “xe nhái hạng sang giá rẻ”.

Chiếc laotoule dán dòng chữ "đưa đón trẻ em" đỗ trước một trường học ở Trung Quốc. (Ảnh: Sixthtone)

Dù ban đầu được thiết kế chỉ sử dụng trong các khu vực khép kín như nhà máy, công viên hay khu du lịch, người bán lại thường quảng cáo loại xe này có thể lưu thông trên đường công cộng, mà không nêu rõ giới hạn pháp lý.

Với mức giá 1.700 - 20.000 nhân dân tệ (6,3 - 75 triệu đồng), nhiều mẫu xe mô phỏng kiểu dáng của các thương hiệu như Maserati, Porsche hay Mini Cooper, nhưng chỉ được trang bị động cơ điện công suất thấp đến trung bình, với tốc độ tối đa khoảng 70 km/h.

Một chiếc xe laotoule được thiết kế giống Maserati (logo chính hãng ảnh phải), bán với giá hơn 21.000 nhân dân tệ. (Ảnh: Weibo)

Xe laotoule xuất hiện lần đầu vào thập niên 1990, khi nông dân cải tạo xe tuk-tuk và các phương tiện cỡ nhỏ khác bằng cách lắp thêm mái che và ghế ngồi để phục vụ nhu cầu đi lại quãng ngắn. Đến nay, một số mẫu có thể chở tối đa năm người.

Tại nhiều vùng nông thôn, xe laotoule trở thành phương tiện đi lại chính của người cao tuổi, dùng để đi chợ hoặc đưa đón cháu nhỏ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều người trẻ ưa chuộng dòng xe này nhờ dễ sở hữu, thuận tiện và có thể che mưa tránh nắng.

Thu nhập tăng và nhu cầu đi lại chưa được đáp ứng đầy đủ được cho là nguyên nhân thúc đẩy sự phổ biến của laotoule. Theo Hiệp hội Xe điện Trung Quốc, doanh số hằng năm của các loại xe điện bốn bánh không chạy trên đường cao tốc tăng từ khoảng 1,1 triệu chiếc vào năm 2017 lên khoảng 2,1 triệu chiếc vào năm 2023, trong đó các mẫu hướng đến người cao tuổi chiếm gần 1,4 triệu chiếc.

Các chuyên gia an toàn cảnh báo, dù hình thức giống ô tô nhưng xe laotoule không phải tuân theo các tiêu chuẩn quản lý nghiêm ngặt, đồng thời thiếu những trang bị an toàn cơ bản như túi khí hay khung thép gia cố.

Một chiếc laotoule mô phỏng theo thiết kế của BMW MINI, tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: VCG)

Những vụ việc gần đây cho thấy rõ rủi ro tiềm ẩn. Tháng 12/2025, người đàn ông 59 tuổi điều khiển xe laotoule không giấy phép đâm tử vong một người đi bộ tại tỉnh Hà Bắc, miền bắc Trung Quốc.

Trước thực trạng này, một số chính quyền địa phương đã siết chặt quản lý. Bắc Kinh và thành phố Lạc Dương (tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc) cấm các loại xe điện ba và bốn bánh tốc độ thấp lưu thông trên đường công cộng.

Trong khi đó, giới chuyên gia ngành và pháp lý kêu gọi cách tiếp cận cân bằng hơn. Tháng 8 năm ngoái, Trung Quốc ban hành bộ tiêu chuẩn quy định về thông số kỹ thuật và yêu cầu an toàn đối với xe điện tốc độ thấp, xếp xe laotoule vào nhóm phương tiện cơ giới theo luật định.

“Cần nhìn nhận nhu cầu thực tế đối với các phương tiện tốc độ thấp, đồng thời tăng cường hoạch định ở cấp quốc gia cho cả phát triển ngành công nghiệp lẫn quản lý giao thông, sớm ban hành các quy định rõ ràng về tiêu chuẩn sản phẩm, quy chuẩn điều khiển cũng như điều kiện lưu thông”, ông Lu Yong, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực xe điện tốc độ thấp, cho hay.