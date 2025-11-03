Ô tô dàn hàng 4, xe máy luồn lách trong mưa lạnh sáng đầu tuần

Theo ghi nhận của PV Báo Điện Tử VTC News, khoảng 7-8h ngày 3/11, khi người dân bắt đầu đổ ra đường, tình trạng ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến phố.
Tại tuyến đường Cầu Nguyễn Chí Thanh (hướng đi Trần Duy Hưng), mưa phùn khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, tình trạng ùn tắc kéo dài suốt giờ cao điểm.
Mưa phùn kéo dài khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế, buộc các phương tiện phải di chuyển chậm, làm gia tăng nguy cơ ùn tắc và va chạm giao thông.
Cùng thời điểm đó, trên tuyến phố Cầu Giấy, mưa phùn và mật độ phương tiện tăng cao khiến cả tuyến đường ùn tắc kéo dài.
Người dân phải nhích từng chút một để di chuyển trong dòng phương tiện ken đặc giữa trời mưa phùn, đường trơn và tầm nhìn hạn chế.
“Mưa phùn kèm gió lạnh khiến tầm nhìn hạn chế, việc di chuyển rất khó khăn. Tôi phải mất gần 30 phút mới thoát khỏi điểm tắc trên đường Cầu Giấy”, anh Quốc Nam chia sẻ.
Tình trạng ùn ứ kéo dài khiến một số tài xế xe máy phải luồn lách lên vỉa hè.
Dòng ô tô, xe máy di chuyển khó khăn trên tuyến phố Tôn Thất Thuyết.
Theo cơ quan khí tượng, ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ngày 3-4/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Bắc Nghệ An mưa nhiều nơi. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm. Cũng trong khoảng thời gian này, Hà Nội mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 17-19°C.
