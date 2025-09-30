Nước lũ nhấn chìm tài sản, người dân Thanh Hóa nghẹn ngào lo cảnh trắng tay

Đoàn cứu trợ vào vùng dân bị cô lập do lũ dữ ở Thanh Hóa.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, đêm 29/9 và rạng sáng 30/9, tại 2 xã Thăng Bình và Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) xảy ra tình trạng ngập lụt nặng, nhiều nhà dân bị cô lập.
Nước lũ lên quá nhanh khiến nhiều gia đình không kịp di dời tài sản, đành bất lực nhìn nhiều đồ giá trị tích góp bao năm bị cuốn theo dòng lũ.
Nước lũ nhấn chìm kho hàng của anh Nguyễn Văn Thao (xã Thăng Bình). Sáng 30/9, anh Thao mới cùng mọi người vớt vát những thùng hàng ít ỏi còn sót lại để đưa đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại.
Sau nhiều giờ dầm mưa, ngâm mình trong nước để cứu kho hàng, anh Thao mệt mỏi, 2 mắt đỏ hoe, xót xa nói: “Nước lũ ập đến quá nhanh, hàng chục tấn hàng quần áo của tôi bị cuốn rồi, thiệt hại vài trăm triệu đồng. Bão lũ lần này gây nên nhiều tổn thất quá...”.
Không chỉ mất hàng hóa, lúa gạo mới thu hoạch, anh Vũ Doãn Đại (xã Thăng Bình) còn bị mất người cháu trai vì lũ cuốn. Trắng đêm chạy lũ và tìm kiếm tung tích cháu, đến trưa 30/9 anh Đại mới có thời gian ăn hộp cơm của đoàn cứu trợ.
Giáp ranh với xã Thăng Bình, xã Nông Cống cũng bị nước lũ tràn lên từ sông Mực, Chuối làm ngập hàng trăm ngôi nhà. Nước ngập sâu từ 1-3m, bủa vây khắp nơi. Lực lượng chức năng phải sử dụng xuồng máy vận chuyển nhu yếu phẩm cần thiết để cứu trợ vào cho các hộ dân chưa kịp sơ tán.
Gia đình anh Nguyễn Văn Cường có 4 chiếc xe máy cùng nhiều thiết bị gia dụng, điện tử bị ngập nước. Khi nhận đồ từ đoàn cứu trợ, anh buồn bã than: “Đồ đạc trong nhà hư hỏng cả rồi, bao nhiêu năm làm ăn tích góp giờ lũ nhấn chìm hết...”.
Mới trải qua cơn bão số 10 với sức gió mạnh, giờ rơi vào cảnh trắng tay do ngập lụt, nhiều hộ dân ở 2 xã Nông Cống và Thăng Bình chưa biết phải bắt đầu lại từ đâu khi lúc này lũ vẫn đang bủa vây. Nhiều tài sản giá trị như ô tô, xe máy bị dòng nước dữ nhấn chìm.
Rất nhiều đoàn cứu trợ tiếp tế đồ ăn, nước uống cho người dân Nông Cống. Lực lượng Công an ứng trực 24/24 để vận chuyển đồ cứu trợ và xử lý các tình huống phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vùng lũ.
Thống kê sơ bộ của UBND tỉnh Thanh Hoá, đến 23h ngày 29/9, mưa lũ làm 2 người chết, 6 người bị thương; 955 ngôi nhà bị hư hại, 4.059 nhà bị ngập nước. Ngoài ra, 3.990 ha lúa và 1.421 ha cây trồng hàng năm bị ngập úng; 67 điểm trường học, 2 trạm y tế bị ảnh hưởng; 53 vị trí trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây tắc đường.
