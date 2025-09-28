Bão số 10 Bualoi mạnh cấp 12 cách TP Huế 125km, gió mạnh từ Thanh Hoá - Quảng Trị

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho biết, lúc 11h ngày 28/9, tâm bão số 10 Bualoi cách TP Huế khoảng 125km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 240km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h.
Do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hội An (Đà Nẵng) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; trạm Bạch Long Vĩ gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.
Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển. Khả năng cao bão hướng về khu vực Thanh Hoá - Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ) trong tối và đêm nay.
Dưới tác động của bão số 10 Bualoi, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ trưa 28/9, đất liền Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng.
Từ chiều 28/9, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, có nơi cấp 8, giật cấp 10.
Trong 3 ngày cuối tháng 9 (28-30/9), Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa 100-300mm, cục bộ trên 450mm. Trong đó, đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Lào Cai, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị mưa to đến rất to với tổng lượng mưa dao động 200-400mm, cục bộ trên 600mm.
Ông Hoàng Văn Đại - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia cho hay, từ nay đến 1/10, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến TP Huế xuất hiện lũ.
Đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3 và trên BĐ3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), trên sông Lô (Tuyên Quang), tại hạ lưu sông Chu, tại hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (TP Huế) lên mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2.
Nguy cơ ngập lụt diện rộng xuất hiện tại đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị, cảnh báo ngập sâu từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất rất cao ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.
