Huy động hơn 200 người vá đê khẩn cấp ở Thanh Hoá

Theo ghi nhận ban đầu, điểm sạt chỉ khoảng 10m, nhưng nhanh chóng lan rộng trên 200m, uy hiếp nghiêm trọng đến sự an toàn của hơn 10.000 hộ dân sinh sống trong nội đê.

Phát hiện sự cố, UBND phường Quảng Phú phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, Trung đoàn 762 cùng các lực lượng Công an, dân quân tự vệ, tổ an ninh trật tự và thanh niên địa phương, huy động hơn 200 người cùng nhiều phương tiện cơ giới khẩn cấp ra hiện trường hộ đê. Lực lượng chức năng sử dụng cọc tre, bao tải đất, đá để kè, gia cố tạm thời các vị trí sạt, tránh nguy cơ vỡ đê khi nước sông tiếp tục dâng.

Hơn 200 người được huy động làm suốt ngày đêm khẩn cấp khắc phục sự cố sạt lở đê sông Mã

Theo báo cáo nhanh, cung sạt có chiều sâu từ 1,5 đến 2 mét, chiều rộng từ 1 đến 3,5 mét. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết tiếp tục có mưa lớn, gió mạnh khiến việc vận chuyển vật liệu bị cản trở. Địa phương phải huy động thêm 6 xe tải chở đất đá, 2 máy cẩu, gần 1.000 cọc tre để xử lý sự cố.

Hiện nay, lực lượng cứu hộ đang chia ca trực chiến, làm việc xuyên đêm với mục tiêu đến rạng sáng 30/9 sẽ cơ bản khắc phục xong các điểm sạt lở lớn nhất.

Trong chiều 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục. Lãnh đạo tỉnh đề nghị các lực lượng tham gia hộ đê nỗ lực cao nhất, bất chấp thời tiết bất lợi để nhanh chóng hoàn thiện việc gia cố, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khu vực dân cư sinh sống phía trong đê.

Người dân địa phương được khuyến cáo hạn chế đi lại gần khu vực xung yếu và sẵn sàng di dời khẩn cấp trong trường hợp cần thiết.

Chiều tối 29/9, Thanh Hoá có mưa lớn gây ngập lụt ở rất nhiều địa phương. Sáng 29/9, tại khu vực bãi bồi sông Làng Ngòn, thôn Cao Phong, xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, nước lũ dâng nhanh bất ngờ gây ngập lụt, chia cắt một vùng rộng lớn.

Lũ về quá nhanh, 13 công nhân đang làm việc tại một trang trại nuôi lợn không kịp sơ tán, bị mắc kẹt trong biển nước. Trước tình hình nguy cấp, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng tiếp nhận thông tin và triển khai lực lượng đến ứng cứu. Sau gần hai giờ triển khai, toàn bộ 13 công nhân được giải cứu, đưa khỏi vùng nguy hiểm.