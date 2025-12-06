Nước lũ cuốn trôi đường dân sinh, nhiều hộ dân ở Lâm Đồng bị cô lập

(VTC News) -

Ngày 6/11, ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng (Lâm Đồng), cho biết cơn lũ vừa qua cuốn trôi một đoạn đường dân sinh (dài khoảng 10 m) tại khu phố Kim Bình khiến nhiều hộ dân tại đây bị cô lập.

Nước lũ cuốn trôi 1 đoạn đường tại phường Hàm Thắng khiến nhiều hộ dân bị cô lập. Ảnh: T.L

Cũng theo ông Hiền, lũ lớn đã khoét sâu vào đất của người dân tạo thành một dòng chảy mới bên cạnh dòng sông Cái. Ngoài ra, cơn lũ đã khiến nhiều đường sá và nhiều ngôi mộ bị cuốn trôi.

Nhiều người dân không thể đi lại do đường bị nước cuốn trôi. Ảnh: T.L

"Đoạn đường bị nước lũ cuốn trôi dài khoảng 10 m. Đây là cơn lũ có dòng chảy rất mạnh. Phía bên kia đoạn đường bị lũ cuốn trôi có 13 hộ với 49 nhân khẩu bị cô lập. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền đã căng dây, đặt biển cảnh báo và tiếp cận, di dời người dân đến nơi an toàn", ông Hiền cho hay.

Ông Hiền cho biết thêm, hiện tại nước lũ đã rút hết, người dân đã trở về nhà dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

"Về phần đoạn đường bị nước lũ cuốn trôi, địa phương và cơ quan chức năng cần phải đánh giá và có phương an xử lý phù hợp, toàn diện và an toàn chứ không thể làm lại đoạn đường này. Nếu làm lại đoạn đường nơi đây xong nhưng lũ lớn lại kéo về thì chắc chắn đoạn đường sẽ bị cuốn trôi tiếp", ông Hiền chia sẻ.

Trong ngày 5/12 khi lũ lớn xuất hiện tại phường Hàm Thắng, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai giăng dây làm trục an toàn, cảnh báo người dân và giúp bà con di dời đến nơi cao ráo để tránh lũ. Bên cạnh đó, các chiến sĩ dùng xuồng cao su, bám dây vượt dòng nước xiết để đưa thực phẩm, nhu yếu phẩm sang hỗ trợ cho các hộ dân bị chia cắt.

Trước đó, Báo Điện tử VTC News đưa tin, rạng sáng 4/12, nước lũ kết hợp mưa lớn từ tối 3/12 làm nước dâng cao trên quốc lộ 1, khu vực gần ngã ba Gộp, xã Hồng Sơn (Lâm Đồng) khiến giao thông gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, nước lũ tiếp tục gây ngập ở nhiều nơi trên địa bàn TP Phan Thiết (cũ). Tại phường Hàm Thắng, nhiều nhà dân phải di tản hoặc trú nhờ những hộ dân có nhà cao tầng. Theo ông Trần Ngọc Hiền, Chủ tịch UBND phường Hàm Thắng, đây là đợt ngập lụt lớn và rộng nhất từ trước tới nay ở đây.