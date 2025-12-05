Trục vớt được 10/26 tàu cá bị nhấn chìm, trôi dạt do mưa lũ ở Lâm Đồng

Chiều 5/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng (khu vực tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, tính đến thời điểm này lực lượng Biên phòng cùng Quân sự xã Liên Hương đã trục vớt được 10/26 tàu cá bị nhấn chìm, trôi dạt do mưa lũ.

Trước đó, chiều 3/12, do mưa lớn ở đầu nguồn hồ Sông Lòng Sông, để đảm bảo an toàn hồ đập nên hồ Sông Lòng Sông đã xả lũ với lưu lượng khoảng 100m/s, đến 21 giờ cùng ngày tăng lên 350m3/s.

Lực lượng chức năng và người dân cùng cứu tàu cá

Đến 2 giờ 30 phút ngày 4/12 lưu lượng xả tăng lên 1.200m3/s, đến 5 giờ 30 nước bắt đầu tràn xuống hạ lưu, làm nhiều tàu cá đang neo đậu cửa sông Liên Hương đứt neo, trôi dạt, chìm đắm.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến chiều 4/12 có 32 tàu cá đứt neo, trôi dạt và đã được neo lại, di chuyển đến nơi an toàn; 26 tàu cá bị nước nhấn chìm tại khu vực cửa sông Liên Hương. Bên cạnh đó, do lượng nước lớn gây ngập một phần thôn 2 Liên Hương; thôn 1, thôn 2 Phước Thể, xã Liên Hương, có nơi ngập sâu từ 1m đến 1,5m.

Trước tình hình trên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Liên Hương đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp lực lượng địa phương hỗ trợ các gia đình chủ tàu cá cứu kéo số tàu bị trôi tại cửa sông Liên Hương; di chuyển người, tài sản của người dân tại thôn 1, 2 Phước Thể xã Liên Hương.

Đồng thời huy động 3 tàu cá ngư dân kịp thời cứu kéo các phương tiện bị trôi ra biển Liên Hương.