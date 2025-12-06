Hộ gia đình có nhà bị sập, đổ ở Lâm Đồng được hỗ trợ 120 triệu đồng

Theo đó, hộ gia đình có nhà bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, không còn nơi ở, được tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn; hộ gia đình có nhà bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/hộ.

Đối với hộ gia đình phải di dời do nhà cửa bị ngập, ảnh hưởng bởi sạt lở đất được hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ.

Còn hộ gia đình có nhà bị sập, lũ cuốn trôi, nhà bị hư hỏng nặng không ở được phải sửa chữa, cải tạo được hỗ trợ tiền thuê nhà 2 triệu đồng/hộ gia đình/tháng (thời gian hỗ trợ trong 2 tháng).

Khu vực bị ngập ở xã Hồng Sơn trong ngày 4/12 (Ảnh: B.H)

Học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất được hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh để mua đồ dùng học tập.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp nhu cầu kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Nhiều khu vực bị ngập tới nửa căn nhà (Ảnh: B.H)

UBND tỉnh đề nghị xác đơn vị chủ động sử dụng các nguồn kinh phí tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Trường hợp sau khi sử dụng dự toán được giao và các nguồn lực khác của địa phương nhưng vẫn không đảm bảo được nhu cầu, UBND các xã, phường, đặc khu kịp thời có văn bản gửi Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.

Lực lượng chức năng đang hỗ trợ bà con Chăm ở thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc khắc phục sau mưa lũ (Ảnh: C.A)

Niêm yết công khai danh sách, thực hiện việc chi trả theo dự toán được giao, đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh thất thoát, tiêu cực.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, đợt mưa lũ trong ngày 3 và 4/12 vừa qua đã làm 6.195 căn nhà bị ngập lụt, ảnh hưởng. Trong đó, nhiều khu vực ngập sau từ 1 - 1,5m, chủ yếu tập trung khu vực Bình Thuận cũ.