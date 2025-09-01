(VTC News) -

Nước lá tía tô gần đây được rất được ưa chuộng, nhất là với chị em phụ nữ vì không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn giúp làm đẹp da và giảm cân. Tuy nhiên, nước lá tía tô để qua đêm có uống được không? Hãy cùng xem giải đáp trong bài viết dưới đây:

Công dụng của nước lá tía tô với sức khoẻ

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời TS. BSCKII Trần Ngọc Quế - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Quảng Bình chỉ ra những công dụng của nước lá tía tô với sức khoẻ như sau:

- Thúc đẩy tuần hoàn và trao đổi chất: Uống nước lá tía tô thường xuyên có thể thúc đẩy hiệu quả hoạt động của khí, huyết, điều hòa công năng tạng phủ trong cơ thể; làm tăng nhu cầu trao đổi nước nội môi của tế bào, cải thiện chu trình trao đổi chất, thúc đẩy quá trình bài tiết các chất căn bã trong cơ thể ra ngoài.

- Tốt cho hệ tiêu hóa: Uống nước lá tía tô hoặc ăn sống đúng cách có tác dụng bồi bổ cơ thể, cải thiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa rất hiệu quả. Chất xơ có trong tía tô cũng rất phong phú nên rất thích hợp với những người hay bị khó tiêu hoặc chức năng tiêu hóa yếu. Ăn tía tô vào các ngày trong tuần còn có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, giảm táo bón.

- Bổ sung chất dinh dưỡng: Lá tía tô rất giàu vitamin, các khoáng chất và nguyên tố vi lượng… tác dụng bồi bổ cơ thể sinh lý tốt hơn, đồng thời giúp ích rất nhiều cho việc cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng hay thiếu chất dinh dưỡng.

Ngoài ra, các chất dinh dưỡng có trong tía tô có tác dụng bảo vệ sức khỏe tim mạch và mạch máu não của con người, cải thiện trí nhớ và duy trì thị lực khỏe mạnh.

- Tác dụng thanh nhiệt: Lá tía tô tác dụng giải phong hàn (chữa các bệnh cảm mạo), rét nóng trong người, ho, chữa ngực sườn đầy tức, đầy bụng, đị lỏng, đau nhức đầu, đau mẩy mẩy…

Nước lá tía tô để qua đêm có uống được không là băn khoăn của nhiều người

Nước lá tía tô để qua đêm có uống được không?

Theo TS. BSCKII Trần Ngọc Quế, không nên uống nước lá tía tô để qua đêm vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng và mùi vị của thức uống này.

Ngoài ra, có thể dùng lá tía tô khô hay bột lá tía tô dùng thay thế cho lá tía tô tươi, tuy nhiên phải theo hướng dẫn của các lương y, bác sĩ để đảm bảo tính hiệu quả khi sử dụng.

Những người không nên uống nước lá tía tô

Báo Điện tử VOV dẫn nguồn trang WebMD chỉ ra những nhóm người dưới đây không nên uống nước lá tía tô:

Người bị tiểu đường

Nước lá tía tô có thể có tác động đến lượng đường trong máu, có khả năng làm tăng mức đường huyết. Đối với những người đang kiểm soát bệnh tiểu đường, việc duy trì mức đường huyết ổn định là rất quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng sức khỏe nghiêm trọng.

Do đó, việc sử dụng nước lá tía tô có thể gây trở ngại cho việc kiểm soát đường huyết và làm phức tạp thêm việc quản lý bệnh tiểu đường.

Người bị viêm loét dạ dày, tá tràng

Nước lá tía tô chứa các hợp chất có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết axit dịch vị. Axit dư thừa có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày bị viêm loét, gây ra các triệu chứng như đau bụng, ợ chua, buồn nôn và thậm chí là chảy máu dạ dày.

Trong một số trường hợp nghiêm trọng, việc sử dụng tía tô có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm loét và dẫn đến các biến chứng nguy hiểm.

Người bị rối loạn tiêu hóa

Các hợp chất trong nước lá tía tô, dù có thể kích thích tiêu hóa ở một số người, nhưng cũng có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày và ruột ở những người khác, đặc biệt là những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Sự kích ứng này có thể dẫn đến sản xuất quá mức khí trong đường tiêu hóa, gây ra cảm giác đầy hơi và chướng bụng. Ngoài ra, một số thành phần trong nước lá tía tô có thể làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, dẫn đến cảm giác khó tiêu và đầy bụng sau khi ăn.

Người bị cao huyết áp

Đối với những người đang phải kiểm soát bệnh cao huyết áp, việc duy trì huyết áp ổn định là vô cùng quan trọng để ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, đau tim và suy thận.

Do đó, việc sử dụng nước tía tô, đặc biệt là dưới dạng nước ép hoặc trà đậm đặc, có thể gây cản trở cho việc kiểm soát huyết áp và làm tăng nguy cơ gặp phải các biến chứng sức khỏe.Nếu bạn bị cao huyết áp và quan tâm đến việc sử dụng nước lá tía tô, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.