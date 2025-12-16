Nữ tuyển thủ Thái Lan ăn gian, đồng đội bức xúc vì vạ lây

(VTC News) -

Một trong những bê bối nghiêm trọng nhất của SEA Games 33 xảy ra ở bộ môn Liên Quân Mobile khi nữ tuyển thủ Thái Lan bị phát hiện gian lận. Naraphat Warasin chơi ăn gian ngay tại khu vực thi đấu, trước sự chứng kiến của tổ trọng tài trong trận gặp đội Việt Nam.

Ủy ban Olympic Thái Lan cho biết đã áp dụng án phạt cao nhất, cấm Tokyogurl tham gia mọi giải đấu RoV. Bên cạnh đó, công ty chủ quản TALON cũng lập tức chấm dứt hợp đồng với tuyển thủ này. Sự việc này đã kéo theo những hệ lụy nặng nề, không chỉ với cá nhân tuyển thủ vi phạm mà còn tác động trực tiếp đến toàn bộ đội tuyển nữ Thái Lan, buộc các đồng đội của cô phải lên tiếng sau bê bối.

Anh trai của tuyển thủ Koda lên tiếng bênh vực em gái. (Nguồn: Thairath)

Đội trưởng đội tuyển RoV nữ Thái Lan - Jomkhon Phumsinil (nickname Givemeakiss, hay còn gọi là Koda) - nghẹn ngào chia sẻ rằng cô gần như không thể diễn tả được cảm xúc của mình sau khi cả đội buộc phải rút lui.

Theo Givemeakiss, suốt thời gian qua, toàn đội đã nỗ lực tập luyện với cùng một giấc mơ chung. Thậm chí, ngay trước khi sự việc bị phanh phui, các thành viên vẫn còn tập luyện đến tận khuya. Việc bị loại khỏi SEA Games khiến cô và đồng đội cảm thấy như mọi cố gắng suốt một năm qua bị phủi sạch chỉ trong chốc lát.

Đội trưởng tuyển RoV nữ Thái Lan tự nhận trách nhiệm, cho biết dù đã có nghi ngờ từ trước nhưng lại không làm rõ trước khi cả đội thi đấu tại SEA Games: “Em từng có những nghi ngờ trong hai ngày trước khi thi đấu. Sau đó, cả đội đã nói chuyện với bạn ấy, nhưng bạn phản ứng rất gay gắt, nổi nóng và yêu cầu bọn em phải xin lỗi vì bạn ấy khăng khăng rằng không làm gì sai”, Koda cho biết.

Cuối cùng, Koda một lần nữa nhấn mạnh sự trong sạch của những thành viên còn lại trong đội: “Em xin khẳng định rằng bọn em không làm gì sai và không hề liên quan. Em xin xác nhận rõ ràng tại đây rằng bọn em hoàn toàn không biết gì về chuyện này".

Không chỉ các tuyển thủ, gia đình của Givemeakiss cũng lên tiếng trước làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào đội tuyển nữ Thái Lan. Anh trai của cô - Kamlangpandin Pumseenil - đã đăng tải bức tâm thư dài trên mạng xã hội, bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi gian lận của Tokyogurl.

Tuyển thủ Koda thừa nhận đã có lúc nghi ngờ hành vi gian lận của đồng đội. (Nguồn: Khaosod)

Theo Kamlangpandin, chỉ một cá nhân đã phá hủy giấc mơ, cơ hội và tương lai mà các thành viên khác phải đánh đổi bằng rất nhiều thời gian, công sức và cả những lựa chọn lớn trong cuộc sống. Anh cho rằng sự gian lận không chỉ là vi phạm luật thi đấu, mà còn là sự phản bội niềm tin của đồng đội và danh dự của quốc gia.

"Đúng là đã có bê bối xảy ra, nhưng việc một người gian lận không có nghĩa là tất cả những người còn lại cũng gian lận hay bao che. Xin đừng vơ đũa cả nắm", anh trai tuyển thủ Koda chia sẻ đầy xúc động.

Nhiều tuyển thủ và cựu VĐV cũng lên tiếng chỉ trích gay gắt, trong đó có FZK (Frozenkiss) - một trong những nữ tuyển thủ tiên phong và được xem là biểu tượng của RoV nữ Thái Lan.

FZK cho rằng hành vi gian lận không chỉ là sai phạm cá nhân mà còn gây tổn hại nghiêm trọng đến nỗ lực chung của cộng đồng eSports. Cô nhấn mạnh rằng sự việc đã làm suy yếu hình ảnh và cơ hội phát triển của các tuyển thủ nữ khác - những người đã tập luyện và thi đấu một cách nghiêm túc trong suốt thời gian dài

“Tôi thực sự đau lòng. Việc lọt vào đội tuyển quốc gia bằng hành vi gian lận là điều không thể chấp nhận được, kể cả ở những giải đấu nhỏ hơn. Trong khi đó, rất nhiều đội tuyển nữ khác đã nỗ lực, cống hiến và phát triển bền bỉ qua nhiều năm. SEA Games lần này từng mang đến hy vọng thúc đẩy một sân chơi nghiêm túc hơn cho eSports nữ, nhưng cuối cùng, tất cả đã sụp đổ”, Frozenkiss bày tỏ.