Tuyển thủ Thái Lan ăn gian trả giá đắt, HLV hối hận vì tin tưởng nhầm người

Ngày 16/12, HLV trưởng đội tuyển Liên quân Mobile (Arena of Valor) nữ Thái Lan Jakrapol Pompranee lần đầu chia sẻ công khai trên mạng xã hội về vụ bê bối gian lận của tuyển thủ Naphat Warasin ở SEA Games 33. Anh gửi lời xin lỗi tới các thành viên trong đội cũng như công chúng, thừa nhận tin tưởng nhầm người.

Vụ việc liên quan đến vị trí Xạ Thủ của đội tuyển nữ Thái Lan Naraphat Warasin (biệt danh trong trò chơi là Tokyogurl). Cô bị phát hiện gian lận ngay trước mặt trọng tài trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam ngày 15/12. Tokyogurl đã sử dụng phần mềm của bên thứ ba, nhờ một người khác đăng nhập tài khoản và thi đấu hộ, đồng thời livestream màn hình qua Discord. Vụ việc sau đó khiến đội tuyển Thái Lan quyết định phải rút lui khỏi giải ngay giữa trận đấu.

Tuyển thủ Naraphat Warasin phủ nhận cáo buộc về hành vi gian lận. (Nguồn: Khaosod)

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, HLV Jakrapol Pompranee bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự việc xảy ra, đồng thời gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ và tất cả các bên bị ảnh hưởng. Anh khẳng định tôn trọng đầy đủ quy trình xem xét, xử lý của các cơ quan liên quan.

Theo HLV Jakrapol, trước thời điểm thi đấu, một số thành viên trong đội từng nói họ có nghi ngờ về hành vi gian lận của Naraphat Warasin. Tuy nhiên, khi đó chưa có bằng chứng cụ thể, chỉ là các thành viên đồn đoán với nhau. Ban huấn luyện đã có buổi trao đổi với toàn đội, bao gồm cả tuyển thủ bị nghi ngờ. Người này đã phủ nhận mọi cáo buộc và cho rằng việc đặt nghi vấn là thiếu tin tưởng vào năng lực của cô.

Trước đó, đội trưởng tuyển nữ Thái Lan cũng cho biết đã có nghi ngờ về hành vi của Naraphat Warasin từ trước: “Em từng có những nghi ngờ trong hai ngày trước khi thi đấu. Sau đó, cả đội đã nói chuyện với bạn ấy, nhưng bạn phản ứng rất gay gắt, nổi nóng và yêu cầu bọn em phải xin lỗi vì bạn ấy khăng khăng rằng không làm gì sai”.

HLV trưởng và các tuyển thủ RoV Thái Lan sau bê bối. (Nguồn: The MATTER)

Hai ngày trước khi bước vào trận đấu quan trọng ở SEA Games 33, HLV Jakrapol cho biết anh đã tham khảo ý kiến của trưởng đoàn và chuyên gia tâm lý của đội, trước khi quyết định “chọn cách tin tưởng” vào lời giải thích của tuyển thủ nói trên, nhằm tránh gây mâu thuẫn nội bộ.

HLV Jakrapol thừa nhận quyết định ấy đã dẫn đến "cái kết đầy đau đớn", không chỉ với cá nhân anh mà còn với các tuyển thủ còn lại. Anh nhấn mạnh rằng trong suốt quá trình tập luyện trước đó, ban huấn luyện không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào và luôn tin tưởng rằng tất cả các tuyển thủ đều thi đấu bằng thực lực của mình.

Cuối cùng, HLV Pom khẳng định bản thân anh cùng 5 tuyển thủ còn lại hoàn toàn không biết và không liên quan đến hành vi gian lận. Anh cho rằng không ai sẵn sàng đánh đổi danh tiếng, danh dự, sự tin cậy của tập thể cũng như của quốc gia để làm ra hành động mạo hiểm như vậy.

Sau cùng, HLV Pom gửi lời xin lỗi: “Đây sẽ là bài học lớn đối với tôi và các vận động viên. Một lần nữa, tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành tới tất cả các bên liên quan”.

