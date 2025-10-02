Nữ phó hiệu trưởng bị tạm đình chỉ công tác sau vụ 40 học sinh nghi ngộ độc

(VTC News) -

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, vừa có quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Đ.T.T.H. - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy sau vụ 40 học sinh nghi bị ngộ độc sau bữa ăn sáng tại trường.

Quyết định đình chỉ của UBND xã Kim Ngân được chuyển đến Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy để thông báo công khai trước toàn thể phụ huynh.

Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy. (Ảnh: B.T)

Trước đó, chiều 1/10, lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân cùng Ban giám hiệu Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy cũng có buổi làm việc với toàn thể phụ huynh liên quan đến vụ việc 40 em học sinh phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn sáng ở trường, cùng những vấn đề khác về ăn bán trú và cá nhân cô Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại cuộc họp, hầu hết các phụ huynh kiên quyết yêu cầu các cấp có thẩm quyền đình chỉ ngay công tác đối với cô Đ.T.H.H. Đồng thời, yêu cầu nhà trường thay đổi đơn vị cung cấp thực phẩm, thay nhân viên cấp dưỡng.

Các bậc phụ huynh cho rằng, họ không còn yên tâm về việc ăn uống, sinh hoạt tại trường nên quyết định cho con nghỉ ở nhà. Nhiều người còn khẳng định, hoàn toàn mất niềm tin vào Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cô Phó Hiệu trưởng, phụ trách bán trú.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT, chính quyền xã Kim Ngân, Ban giám hiệu nhà trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Ngân làm việc với phụ huynh. (Ảnh: B.T)

Trước đó, ngày 26/9, nhiều học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy xuất hiện triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau khi ăn sáng món bánh tại trường.

Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Kim Thủy phối hợp với giáo viên và phụ huynh nhanh chóng đưa học sinh đến bệnh viện. Trong số 75 học sinh có triệu chứng ngộ độc, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Liên quan đến vụ việc, dư luận tại Quảng Trị còn xôn xao trước đoạn clip dài hơn 40 giây lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh được cho là cô Đ.T.H.H - Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy, ngăn cản việc đưa học sinh đi viện, dù có đề nghị của nhân viên y tế. Sự việc càng gây ồn ào khi clip quay tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội.