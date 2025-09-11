5 sinh viên nhập viện sau bữa ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng ĐH Huế

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) cho biết, đã nắm được thông tin 5 sinh viên của trường phải nhập viện sau bữa ăn tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế (phường Phú Bài, TP Huế).

"Sau khi nắm được thông tin, do đang đi công tác nên tôi có gọi chỉ đạo Ban Giám hiệu và Phòng Đào tạo Đại học Công tác sinh viên và Phòng Tổ chức hành chính về làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, đồng thời ghé bệnh viện để thăm hỏi các sinh viên", lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Đại học Huế thông tin.

Một trong số các sinh viên đang được điều trị tại Bệnh viện Hương Thuỷ (TP Huế). (Ảnh: CTV)

Trước mắt Trường Đại học Sư phạm (Đại học Huế) động viên và hỗ trợ 500 nghìn đồng/sinh viên nhập viện. Đồng thời, đề nghị Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế siết chặt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn của sinh viên.

Được biết, các sinh viên trên đều đang theo học năm hai tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế và đang học học phần giáo dục quốc phòng, an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Huế. Sau khi dùng bữa ăn tập trung tại Trung tâm, nhóm sinh viên có biểu hiện đau bụng và được chuyển đến Bệnh viện Hương Thủy cấp cứu.

Đến thời điểm hiện tại, 3 sinh viên ổn định và được đưa ra khỏi phòng cấp cứu; 2 trường hợp còn lại đang tiếp tục được theo dõi. Theo tìm hiểu, ngoài các bữa ăn tập trung tại trung tâm, sinh viên còn có thói quen đặt đồ ăn bên ngoài. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.