‘Nữ hoàng đi bộ’ nén đau thi đấu, ngất xỉu trên đường: ‘Đau đớn nhất sự nghiệp’

Tối 14/12, Đội tuyển điền kinh Việt Nam không được trọn niềm vui khi Nguyễn Thị Thanh Phúc tái phát chấn thương trong quá trình tranh tài ở chung kết nội dung đi bộ 20km tại SEA Games 33.

Sau sự cố, Thanh Phúc đã đăng tải một dòng trạng thái, gửi lời xin lỗi và cảm ơn tới những người đã ủng hộ mình trong suốt quá trình tham gia SEA Games 33. Cô chia sẻ: "Tại km thứ 5, chấn thương cũ tái phát. Tôi đã cố gắng bám trụ đến km thứ 11 bằng tất cả ý chí, trách nhiệm và lòng tự trọng của một vận động viên khoác áo Tổ quốc. Nhưng cơ thể đã không cho phép tôi đi tiếp. Tôi ngất xỉu và không thể hoàn thành cự ly - điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình".

Để có thể góp mặt ở vạch xuất phát lần này, “nữ hoàng đi bộ” đã phải âm thầm trải qua quãng thời gian điều trị đầy khó khăn. Cô cho biết mình dính chấn thương nặng do tập luyện quá tải từ gần ba tháng trước, khiến đầu gối bị sưng đau và tràn dịch. Dù bước vào cuộc thi với quyết tâm cao, thể trạng không cho phép cô hoàn thành phần thi như mong muốn.

Ngoài vấn đề thể trạng, nữ vận động viên này cho biết yếu tố tâm lý của cô cũng bị tác động không nhỏ bởi cách điều hành của tổ trọng tài. Thanh Phúc chia sẻ rằng các lỗi kỹ thuật bị thổi phạt rất chặt ngay từ những km đầu, trong khi nhiều đối thủ cạnh tranh trực tiếp, đặc biệt là VĐV Indonesia, liên tục nhận thẻ phạt. Điều đó khiến diễn biến cuộc đua trở nên căng thẳng, tạo áp lực lớn cho các vận động viên tham dự.

Nữ vận động viên bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đáp lại kỳ vọng của ban huấn luyện, các nhà quản lý và người hâm mộ, đồng thời gửi lời xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Thanh Phúc khẳng định sẽ tập trung điều trị chấn thương, hồi phục thể lực và hướng tới việc trở lại thi đấu trong thời gian tới, tiếp tục theo đuổi sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp.