Novo Nordisk đặt mục tiêu giúp nhiều người có cuộc sống khỏe mạnh hơn

(VTC News) -

Novo Nordisk chính thức công bố giai đoạn phát triển tiếp theo của tập đoàn với việc ra mắt nhận diện thương hiệu mới với thông điệp “Lasting Health Starts Now” (Sức khỏe bền vững bắt đầu từ hôm nay), sử dụng tên gọi “Novo” trong hoạt động thường nhật, và “The Novo Way” (Phương châm hoạt động của Novo) nhằm giúp tổ chức tiếp tục đạt được các mục tiêu kinh doanh chiến lược, đồng thời hiện thực hóa khát vọng mang đến sức khỏe tốt hơn cho nhiều người hơn nữa.

Ông Mike Doustdar, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Novo, cho biết:

“Con người luôn là trọng tâm trong các nỗ lực nghiên cứu khoa học của Novo. Chúng tôi đã góp phần tạo nên những bước tiến mang tính đột phá trong nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, như béo phì và đái tháo đường, thông qua các đổi mới khoa học nhằm quản lý những bệnh lý ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu. Tuy nhiên, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chưa được đáp ứng vẫn còn rất lớn, trong khi kỳ vọng của người dân đối với hệ thống y tế cũng đang thay đổi. Chăm sóc sức khỏe cần trở nên phù hợp hơn, linh hoạt hơn và dễ dàng hòa nhập vào cuộc sống hằng ngày của mỗi người.

Thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp đóng vai trò chiến lược trong việc nâng cao năng lực vận hành và sức mạnh cạnh tranh của chúng tôi. Tuy nhiên, điều không thay đổi chính là lý do tồn tại của Novo: cải thiện cuộc sống người bệnh. Chúng tôi tiếp tục theo đuổi tham vọng giúp mọi người đạt được sức khỏe bền vững, bắt đầu ngay từ hôm nay.”

Thông điệp “Lasting Health Starts Now” (Sức khỏe bền vững bắt đầu từ hôm nay) được xây dựng trên niềm tin rằng sức khỏe bền vững cần được hình thành từ những hành động và tiến bộ khoa học bắt đầu ngay hôm nay, thay vì chờ đợi một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cùng với nhận diện thương hiệu mới, Novo cũng giới thiệu “The Novo Way (Phương châm hoạt động của Novo)” được đổi mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Để tìm hiểu thêm về nhận diện thương hiệu mới và The Novo Way, vui lòng truy cập website của công ty tại novonordisk.com.