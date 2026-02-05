(VTC News) -

Trong đó, những nông sản "sạch" của các hợp tác xã (HTX) trên cả nước đang được khách hàng rất ưa chuộng.

Tại gian hàng của HTX Nông nghiệp xanh Lục Ngạn (Bắc Ninh), các loại nông sản đạt tiêu chuẩn VietGAP như táo Đại Mật, cam, quýt, ổi...được trưng bày bắt mắt, thu hút đông đảo khách tham quan.

Ông Nguyễn Văn Biên, đại diện HTX cho biết, chỉ sau 2 ngày đầu mở cửa, doanh thu gian hàng đã đạt hơn chục triệu đồng - con số mang lại nhiều kỳ vọng cho cả kỳ hội chợ. “Nếu lượng khách tiếp tục tăng như những ngày vừa qua thì doanh thu cả kỳ chắc chắn sẽ khả quan hơn. Điều quan trọng là người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến nông sản an toàn, có chứng nhận rõ ràng”, ông Biên chia sẻ.

Nông sản sạch của các hợp tác xã "lên ngôi" tại Hội chợ Mùa Xuân 2026.

Tương tự, HTX Tân Việt Á (Cao Bằng) mang đến hội chợ lần này các sản phẩm miến dong, mộc nhĩ, nấm hương, măng khô và đang được người tiêu dùng đón nhận tích cực. Hội chợ tạo được niềm tin nhờ quy mô tổ chức bài bản, nguồn gốc hàng hóa minh bạch.

Còn HTX Bánh gio Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên) mang đến chủ yếu là các sản phẩm nông sản sạch, chế biến và sấy khô, phục vụ nhu cầu tiêu dùng tiện lợi dịp Tết. Trong đó đáng chú ý là các sản phẩm thịt gác bếp, lạp xưởng, cùng nhiều loại bánh truyền thống của vùng cao Bắc Kạn.

Chị Lộc Thị Hạnh - đại diện HTX Bánh gio Bắc Kạn - kỳ vọng sức mua sẽ tăng mạnh vào những ngày tới. “Việc tham gia hội chợ là cơ hội để hợp tác xã giới thiệu sản phẩm nông sản sạch, đặc sản vùng cao Bắc Kạn tới người tiêu dùng Thủ đô, qua đó mở rộng thị trường và từng bước xây dựng thương hiệu bền vững”, chị Hạnh nhấn mạnh.

Không khí nhộn nhịp cũng lan tỏa tại gian hàng của HTX Sen Hồng Hưng Thịnh (xã Mường Bú, tỉnh Sơn La). Đại diện HTX, anh Bùi Đức Nghiêm, thông tin, các sản phẩm chủ lực như gạo Séng Cù OCOP 3 sao, thịt trâu gác bếp OCOP 4 sao, thịt lợn OCOP 3 sao thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng vốn ưa chuộng thực phẩm vùng cao, chế biến theo phương thức truyền thống.

“Khách đến hỏi khá nhiều, quan tâm kỹ đến nguồn gốc và cách chế biến. Dù sức mua cần thêm thời gian để đánh giá nhưng phản hồi ban đầu rất tích cực”, anh Nghiêm bày tỏ.

Không chỉ nông sản vùng trung du, miền núi phía Bắc mà các sản vật đến từ miền Trung cũng nổi bật và thu hút khách thăm quan. Gian hàng của Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng (Quảng Ngãi) nổi bật với mùi hương quế thoang thoảng, tạo cảm giác dễ chịu cho khách tham quan.

Ông Nguyễn Đức Lương, giám đốc công ty cho biết, doanh nghiệp mang đến hội chợ các sản phẩm đặc trưng như hương quế, tinh dầu quế, bột quế và đồ thủ công mỹ nghệ từ quế...tất cả đều được sản xuất theo hướng sạch, không sử dụng hóa chất.

Theo đó, khoảng 90% nguyên liệu được lấy trực tiếp từ vùng quế Trà Bồng, giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung và kiểm soát chất lượng. Theo ông Lương, thị trường năm nay có tín hiệu tích cực hơn so với năm ngoái, đặc biệt với các sản phẩm gắn với yếu tố an toàn và truyền thống.

Người tiêu dùng hài lòng mua sắm Tết

Đã đi hội chợ Mùa Xuân 2026 đến lần thứ hai, bà Nguyễn Thị Hoàn (quận Long Biên, Hà Nội) nhận xét: “Hàng hóa rất phong phú, giá cả hợp lý, nhiều sản phẩm đạt OCOP nên tôi rất tin tưởng. Mua sắm ở đây vừa tiện, vừa yên tâm về chất lượng. Ngay sau khai mạc tôi đã đi 1 lần và hôm nay tiếp tục đi thêm lần nữa vì mỗi ngày lại thêm những gian hàng mới”.

Đông đảo người dân đến mua sắm Tết tại hội chợ Mùa Xuân 2026.

Chị Trần Thị Hải Yến (xã Đông Anh, Hà Nội) cũng đến Hội chợ Mùa xuân năm 2026 để mua sắm Tết và chị bất ngờ khi thấy hội chợ được thiết kế như một hành trình du xuân xuyên Việt, với sự xuất hiện của nhiều sản vật vùng miền, tượng trưng cho những nét văn hóa, ẩm thực đa dạng".

“Hội chợ quy tụ hàng nghìn khu trưng bày, gian hàng đến từ nhiều địa phương. Các sản phẩm được sắp xếp theo từng phân khu rõ ràng, giúp người dân dễ tham quan, mua sắm và cảm nhận sắc xuân riêng của từng vùng miền. Đi một vòng hội chợ giống như đi qua nhiều vùng miền khác nhau. Ngoài mua sắm, tôi còn có dịp tìm hiểu thêm về văn hóa của nhiều địa phương”, chị Trần Thị Hải Yến nói.

Theo ban tổ chức hội chợ Mùa Xuân, lượng khách đổ về tiếp tục tăng nhanh, tạo không khí mua sắm ngày càng tấp nập. Cụ thể, lượng khách tham quan, giao dịch tại hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đạt 18.300 lượt trong ngày khai mạc 2/2 và 14.000 lượt trong ngày 3/2. Về doanh số, các khu gian hàng địa phương đạt mức doanh thu dao động từ 20 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trong hai ngày đầu tiên.