Trà hoa vàng ra mắt Hội chợ Mùa Xuân: Từ bản làng nhỏ bé đến kỳ vọng vươn xa

(VTC News) -

Năm nay, sản phẩm này lại có mặt tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ông Lê Mạnh Quy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa - cho biết, đây là lần thứ ba đơn vị tham gia một sự kiện xúc tiến thương mại quy mô lớn và ước mơ đưa sản phẩm vươn xa ngày càng tiến gần đến hiện thực.

“Lần đầu chúng tôi tham gia là sự kiện Quốc gia A80, lần thứ hai là Hội chợ Mùa Thu và lần này là Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Qua hai lần trước, sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa đã được rất nhiều người biết đến, chính vì vậy lần này chúng tôi kỳ vọng rất lớn.

Kỳ vọng ở đây không chỉ là câu chuyện bán được bao nhiêu sản phẩm mà quan trọng hơn là mức độ nhận diện thương hiệu, sự tin tưởng của người tiêu dùng và khả năng mở rộng thị trường. Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự kiện có quy mô lớn, lại mang tinh thần khởi đầu năm mới, nên tôi tin đây là thời điểm rất tốt để sản phẩm tiếp tục được lan tỏa”, ông Quy nói.

Ông Lê Mạnh Quy - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập khẩu Quy Hoa.

Từ trải nghiệm thực tế ở các hội chợ trước, ông Quy nhận thấy những không gian xúc tiến thương mại này giúp doanh nghiệp nông nghiệp có cơ hội tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, lắng nghe phản hồi thật để từ đó hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Cũng theo ông Quy, trà hoa vàng Quy Hoa là sản phẩm OCOP 5 sao nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh, có nguồn gốc từ các vùng núi phía Đông, chủ yếu ở khu vực Móng Cái. Bà con người dân tộc ở đây vốn đã có những cây trà hoa vàng mọc tự nhiên trên rừng, trên nương. Tuy nhiên, trước đây giá trị của cây trà này chưa được nhìn nhận đúng mức.

"Khi tôi hiểu được giá trị thực sự của trà hoa vàng, tôi bắt đầu gặp gỡ, vận động bà con cùng nhau giữ lại, không phá bỏ những cây trà đó. Tôi từng nói với bà con rằng người Trung Quốc đã mua cây trà hoa vàng về và coi đó là “quốc bảo” của họ, thì tại sao mình lại không giữ gìn sản phẩm quý của chính mình?”, ông Quy kể lại.

Nói là làm, và ông Quy đã trở thành một trong những người bắt đầu dựng lại việc trồng và bảo tồn trà hoa vàng một cách bài bản tại Quảng Ninh.

“Bà con cùng chúng tôi liên kết, cùng nhau gìn giữ, phát triển sản phẩm. Sau một thời gian, sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa ra đời, mang theo rất nhiều kỳ vọng của cả doanh nghiệp lẫn bà con.

Hiện nay, nhiều hộ bà con liên kết với tôi có thu nhập rất khá. Có người mỗi năm đạt 500 - 600 triệu đồng, người ít hơn cũng khoảng 70 - 80 triệu đồng. Đó là con số mà trước đây người dân địa phương không nghĩ tới khi chỉ khai thác tự nhiên, manh mún.

Quan trọng hơn, bà con không chỉ bán nguyên liệu thô mà cùng tham gia vào chuỗi giá trị. Sản phẩm trà hoa vàng Quy Hoa là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không pha trộn bất cứ thành phần nào, rất tốt cho sức khỏe, nên càng cần sự nghiêm túc, trách nhiệm từ khâu nguyên liệu đến chế biến", ông Quy nói.

Đi lên từ con số 0

Ông Quy cho biết, ở Quảng Ninh có nhiều nông sản quý, nhưng trà hoa vàng Quy Hoa được vinh danh OCOP 5 sao nhờ sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học công nghệ.

Sản phẩm trà hoa vàng được người tiêu dùng đánh giá cao.

“Trước năm 2013, tôi đã biết đến trà hoa vàng. Đến năm 2013, tôi bắt đầu tập hợp một số bà con để xây dựng trang trại. Sau khi có trang trại, tôi đầu tư máy móc để sản xuất trà một cách bài bản.

Điểm khác biệt của trà hoa vàng Quy Hoa là công nghệ sấy đông lạnh thăng hoa. Nhờ công nghệ này, những bông trà được giữ nguyên hình dáng, màu sắc và dưỡng chất. Đây là công nghệ đòi hỏi vốn đầu tư lớn và thời gian dài, nhưng đổi lại là giá trị sản phẩm được nâng lên rất nhiều.

Khi bà con nhìn thấy tôi đầu tư nghiêm túc, họ tin tưởng. Tôi là một trong những người đầu tiên để bà con cảm nhận rõ mối liên kết giữa doanh nghiệp và người dân không phải là mua - bán đơn thuần mà là đồng hành lâu dài”, ông Quy cho biết.

Chia sẻ về định hướng quảng bá sản phẩm, ông Quy bày tỏ kỳ vọng rằng các hội chợ như Hội chợ Mùa Xuân, rồi mùa Hạ, mùa Thu trong những năm tới sẽ được tổ chức thường niên vì đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại mà còn là động lực để doanh nghiệp đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng hơn.

"Nếu các hội chợ được tổ chức đều đặn, có định hướng rõ ràng, thì doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm hơn và gắn bó lâu dài với con đường phát triển nông sản bền vững”, ông Quy nhấn mạnh.